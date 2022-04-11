Центробанк выпустил памятную монету с Чуйским трактом

Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. Монета имеет форму круга диаметром 39 мм.

На лицевой стороне — рельефное изображение российского герба, на оборотной стороне — изображения памятника «Нулевой километр Чуйского тракта» и деревьев на фоне фрагмента карты с указанием Барнаула, Новосибирска, Бийска, Горно-Алтайска и Ташанты, а также панорамного пейзажа Чуйского тракта.

Монету выпустили тиражом 3 тыс. штук.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — отметили в ЦБ.

Приобрести ее можно в банках.