Церемония вручения премии «Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего

Американский комик Кевин Харт, приглашенный на роль ведущего кинопремии «Оскар», отказался от предложения. Причиной стала травля в соцсетях. Издание Variety со ссылкой на анонимные источники сообщило, что киноакадемия, скорее всего, составит список из нескольких конферансье и откажется от одного основного ведущего, пишет РБК.

Пользователи Twitter обнаружили в аккаунте Харта старые записи, которые расценили как гомофобные. Актер опубликовал большой пост, в котором извинился и заверил, что гомофобом не является.

Другие кандидаты не спешат занять место ведущего «Оскара», помня об ответственности, что легла на плечи предыдущих «хостов» (основные ведущие). Продюсеры выбрали другой путь.

Концепция «Оскаров» без ведущих рождает противоречивые мнения у медиаменеджеров и продюсеров. Кто-то считает решение фатальным, поскольку «хосты» часто становятся для аудитории причиной вообще включать трансляцию. Другие готовы понаблюдать за экспериментом, отмечая, что времена ведущих, таких как Боб Хоуп и Билли Кристал, давно закончились.

Однажды трансляция «Оскара» уже обошлась без ведущего — это было 30 лет назад. Продюсер Аллан Карр и режиссер Джефф Маргулис придумали 11-минутный музыкальный номер-открытие, который был уничтожен критиками. Были и годы, когда церемонию вели сразу несколько ведущих — 1958-й, 1973-й, а также 2011-й.

Продюсер нынешнего «Оскара» Донна Джилиотти также работает над тем, чтобы обелить репутацию церемонии и сократить ее масштабы. Например, ограничить время объявления номинаций и лауреатов, но как именно — пока неизвестно. Совершенно точно роль ведущего будет уменьшена, преобразования коснутся темпа и стиля представления номинантов. Задачу Джилиотти усложняет консервативный подход к организации главного голливудского шоу года.

«Люди, ответственные за „Оскар“, не очень хотят что-либо менять. Трудно понять, как в этой ситуации внести свой вклад», — отметил один из продюсеров. Он же добавил, что опасаться за судьбу церемонии из-за отсутствия ведущего не стоит: шоу должно продолжаться.