Церковь просит Томенко восстановить Петропавловский собор в Барнауле

РПЦ планирует восстановить Петропавловский собор в Барнауле, которое располагалось в районе современной площади Свободы. Это первое каменное здание города 1771 года постройки. Оно было его духовным центром, но в 1935 году его разрушили. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергей объяснил altapress.ru, что нужно восстановить историческую справедливость и украсить центр красивым зданием. Кроме того, по мнению митрополита, в городе действительно мало храмов.

4 октября в Алтайской митрополии РПЦ собрали «круглый стол», участники которого единодушно высказались за то, что восстанавливать Петропавловский собор нужно. Историки и краеведы отметили: рядом с ним было кладбище, на котором похоронен изобретатель первой паровой машины Иван Ползунов, первый главный командир (начальник) Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр и другие знаменитые горожане.

Это будет благо, если в процессе строительства могилы удастся обнаружить и перезахоронить, считает митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Храм, который разрушили в 1935 году, надо восстановить на сохранившемся в земле фундаменте. Поэтом речь будет идти не о новом строительстве, а о восстановлении прежнего здания.

Сергий,

митрополит Барнаульский и Алтайский:

Другие города более насыщены храмами. Это прежде всего объекты высокого искусства. Они нужны для воспитания вкуса. У нас город русский. Большинство — потомки православных людей. Чтобы вернуться к Богу, нужен храм. В нашем громадном мегаполисе настроено огромное количество торговых центров и других административных зданий. Между тем, по статистике на каждые 10 тысяч населения нужно культовое сооружение. То есть у нас их должно быть около 70, а их только 40.

Эскизный проект Петропавловского собора. altapress.ru

Сейчас у митрополии есть два эскизных проекта Петропавловского собора. Один из них повторяет образ здания, запечатленного на фотографиях начала прошлого века. Другой недавно разработали с опорой на исторический эскиз, который случайно обнаружили в архивах. Он повторяет архитектуру стиля барокко, которая присуща старому Санкт-Петербургу. Какой именно проект возьмут за основу, будут обсуждать на следующем этапе.

Эскизный проект Петропавловского собора. altapress.ru

Пока же РПЦ нужно получить принципиальное согласие власти на восстановление собора. По итогам «круглого стола» составлено коллективное обращение на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко, а также мэра города Сергея Дугина.

Пока же, присутствующий на встрече Сергей Боженко, замначальника комитета по архитектуре, строительству и развитию Барнаула, посоветовал сделать первый шаг и установить на месте собора памятные знаки.