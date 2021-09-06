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Жизнь

Церковную верхушку и патриарха Кирилла призвал раскрыть свои доходы священник РПЦ

Священник храма блаженной Ксении Петербургской в чувашском Новочебоксарске отец Роман (Степанов) призвал патриарха Кирилла и других правящих иерархов РПЦ рассказать о своих доходах и имуществе. По его мнению, это помогло бы вернуть доверие россиян.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Отец Роман пояснил, что ему не раз приходилось сталкиваться с проблемой объяснения прихожанам ситуации, когда у священнослужителей появлялись дорогие автомобили, яхты, часы, и священник, по его словам, «всячески забалтывал эту ситуацию».

Он рассказал, что больше не хочет обманывать, поскольку «взял себе добродетель искренности».

«Я предлагаю, чтобы патриарх, чтобы митрополит, архиепископы и епископы, все монастыри и храмы, и церковные образования представили свои декларации», — заявил священник в ролике на своем канале в YouTube.

Тот, «кто не согрешил», должен согласиться раскрыть данные о своих доходах, считает отец Роман.

«Эти декларации помогут выйти нам на новый уровень — на уровень диалога с обществом. Нам пора перестать быть закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконье, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета в качестве повода для того, чтобы нажиться в материальном плане», — цитирует священника «Росбалт».

В своем манифесте священник подчеркивает, что не выступает против патриарха Кирилла, напротив, он относится с почтением к главе Русской православной церкви и вырос на его передачах. Роман Степанов думает, что патриарх Кирилл поддержит его идею и благословит провести «материальную и публичную инвентаризацию», чтобы «люди нам доверяли».

Ранее этот же священник изъявил готовность окрестить и венчать Моргенштерна.

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