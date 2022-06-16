Цифровой детокс отменяется: МТС «прокачала» интернет для отдыхающих на Яровом

Теперь многочисленные гости курорта смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях в любой точке курорта. Скорости мобильного интернета выросли на всей территории здравницы: от пляжно-развлекательных комплексов «Причал 22» и «Причал 42» до санаториев «Яровое» и «Химик». Это стало возможно благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории турзоны.

«Яровое — популярное озеро Сибири. Прошлым летом его посетили 120 тысяч человек, в основном это были жители соседних регионов — Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омских областей. Поэтому мы не просто увеличили скорости интернета на смартфонах десятков тысяч отдыхающих, но подготовили почву для дальнейшего качественного улучшения инфраструктуры, что в свою очередь, повышает безопасность, улучшает комфорт курорт», − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Справка

Озеро Большое Яровое — это соленое озеро, расположенное посреди Кулундинской степи в западной части Алтайского края. Высокоминерализованная рапа и сульфидно-иловые грязи озера Ярового славятся лечебными свойствами, а вода озера по химическому составу аналогична водам знаменитого Мертвого море. Имеет развитую инфраструктуру: здесь оборудованы пляжные комплексы, аквапарк под открытым небом, рестораны и гостиницы.