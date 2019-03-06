Тайна Бермудского треугольника: какие мистические истории связаны с этим местом

6 марта 1918 года американцы потеряли связь с судном «Циклоп». 309 пассажиров и груз в несколько тысяч тонн бесследно исчезли в водах Бермудского треугольника. До сих пор судьба корабля остается неизвестной. Место, в котором сгинул корабль, стало считаться аномальным. В чем загадка Бермудского треугольника и действительно ли это самое опасное место — в материале altapress.ru.

Где находится Бермудский треугольник

Мистический район находится в Атлантическом океане. Он представляет собой условный треугольник, условно соединяющий Флориду, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. Тайна этих вод остается нераскрытой, а ученые продолжают выдвигать самые разные догадки об исчезающих в треугольнике морских и воздушных судах. С 1800 года жертвами этих мест стали 19 самолетов и 11 кораблей, пишет «Комсомольская правда».

Бермудский треугольник altapress.ru

Пропавший «Циклоп»

Еще до того, как этот морской отрезок начали называть Бермудским треугольником, в разгар Первой мировой войны, в Атлантическом океане исчез 180-ти метровый пароход «Циклоп».

Он отправился из Аргентинского порта к североамериканским берегам 21 февраля. Корабль сделал промежуточную остановку в Барбадосе и 4 марта покинул его берега. 6 марта «Циклоп» больше не вышел на связь.

Пароход с водоизмещением в 19 600 тонн вез ценный для военного периода груз — марганцевую руду. Она была необходима при производстве пушечной стали высокого качества и оценивалась дороже золота. Помимо этого на борту находилось более 300 человек: работники дипломатической миссии, уволенные из личного состава береговой и морской служб, отпускники.

Информация о пропаже просочилась в СМИ только спустя месяц, сообщает ИА REGNUM. 15 апреля 1918 года в «Вашингтон пайлот» вышла статья «Гибель американского углевоза. Еще одна тайна». Американское министерство обороны разводило руками.

Океан. Волны. СС0

Отрывок из сообщения министерства:

Трудно объяснить, почему «Циклоп» опаздывает с прибытием в порт назначения, поскольку радиосвязь с ним отсутствует со дня выхода из порта на одном из островов Вест-Индии

Ученые предполагали что причина пропажи — взрыв или затопление судна после урагана. Исследования закончили в марте 1918 года. После тщательного анализа управление военно-морской разведки выдвинуло новые версии. Среди них были взрыв, бунт экипажа и захват корабля, затопление в ходе сильной бортовой качки.

Также учитывалось сложившееся военное положение. Американцы считали, что судно могло быть торпедировано немецкими войсками. В докладе военно-морской разведки есть еще одна догадка — добровольная передача судна в руки немцев. На борту «Циклопа» находился Генеральный консул США в Рио-де-Жанейро, который был известен своими прогерманскими настроениями. Он мог приложить руку к передаче судна.

Но ни одна из версий американских исследователей не имеет подтверждений — в случае взрыва на поверхности воды оставались бы обломки судна, а в других случаях удалось бы найти хоть какие то следы исчезнувшего корабля или его пассажиров.

Океан. Волна СС0

Сотрудники военно-морской разведки несколько раз погружались в прибрежных месту исчезновения зонах. Два водолаза в разное время нашли судно, подходящее под описание «Циклопа», но доказать, что это оно так и не удалось.

Пропажа «Циклопа» до сих пор остается одной из главных и самых крупных в водах Бермудского треугольника.

Пустой «Рубикон»

21 октября 1944 года в водах Бермудского треугольника, у берегов Флориды, обнаружили пустой американский военный корабль. На борту не было никого кроме корабельной собаки.

«Рубикон» был в отличном состоянии, личные вещи команды моряков находились на своих местах. Куда исчезли все до единого члены экипажа и пассажиры — тайна. Известно, что на борту не было ни одной спасательной шлюпки. Но исследователи не рассматривали спасение от шторма как причину пропажи. Идеальный порядок и шторм — не совместимы

Корабль в море. СС0

Почему боятся Бермудского треугольника

Об этом участке Атлантического океана действительно ходят легенды. Сбои навигационного оборудования, таинственные исчезновения пассажиров кораблей и десятки катастроф. С каждым годом теорий объясняющих загадку Бермудского треугольника становится все больше.

Влияние пришельцев и аномалии затонувшего государства Атлантиды, огромный кальмар, взрывающиеся облака и сдвиги тектонических плит — некоторые из этих версий так и остаются домыслами, не имеющими под собой научной основы.

В конце 1990-х исследователи всерьез заговорили о блуждающих «волнах-убийцах» терроризирующих морские просторы. Такое устрашающее название они получили из-за своего размера. Высота волны может достигать 30 метров. Образуются они в случаях, когда друг с другом сталкиваются сразу несколько массивных штормов с разных сторон света, сообщают РИА Новости.

Учёные считают, что существование такого природного феномена могло стать причиной крушения кораблей. Однако огромными волнами сложно обосновать исчезновение людей.

Самое опасное место океана

Оказалось, Бермудский треугольник не входит и в десяток самых опасных мест для судоходства. По данным Всемирного фонда дикой природы, за 2013 год на первом месте расположился Коралловый треугольник — 239 морских катастрофы с 2000 года. Для сравнения, ежегодно, во всем мире гибнет около 150 судов.

Коралловый треугольник altapress.ru

Вершинами опасной зоны стали Япония, Фиджи и Малайзия. Эти водные просторы знамениты не только катастрофами, там находятся три четверти всех коралловых рифов планеты. Это место одно из самых биоразнообразных на Земле. Возможно поэтому здесь велика плотность судоходства, а вместе с этим и количество жертв.