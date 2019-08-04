Цирк без животных. Почему по всему миру закрывают индустрию развлечений со зверями

4 августа 1777 года открылся первый в мире цирк. Спустя более 200 лет развлечения с животными постепенно начинают запрещать по всему миру. Altapress.ru разбирался где и почему закрываются цирки и правда ли зверям там плохо.

Первый цирк

Цирк начался с лошадей. В 1770 году военный в отставке Филипп Астлей открыл школу верховой езды. Тогда же он начал показывать публике конные представления. Его шоу начали называть «Амфитеатр Астли».

Первое такое представление состоялось в Лондоне 4 августа 1777 года. В номерах участвовали не только лошади, но и жокеи-акробаты. Они на полном скаку строили «живые пирамиды».

С тех пор в цирке многое изменилось: появились другие животные, клоуны, акробаты, жонглеры и другие.

Арена цирка СС0

Где запрещены цирки

Запреты на использования диких животных в цирках начались не так давно. Одной из первых стран была Австрия. На ее территории соответствующий закон существует с 2002 года, пишет «Медуза».

Защитники природы стараются всеми возможными способами добиться лучшей жизни для диких животных. Так в Коста Рике они добились запрета на содержание в неволе дельфинов и китов.

А в Индии не только запретили выступать с животными, но и отпустили слонов в заповедники из цирков и зоопарков страны.

Это лишь некоторые из десятков стран по всему миру, которые полностью или частично поддержали инициативу.

Так, в Перу, в Греции, Боснии и Герцеговине запрет действует только с дикими животными. Разные города Франции принимают такие запреты не дожидаясь национального уровня. В Америке такие законы принимают штаты. Тогда как в Голландии и Норвегии, например, выступления разрешают только с узким кругом домашних животных.

Почему их запрещают

Одна из главных причин — жестокое обращение с животными. И дело касается не только дрессировки, но и условий содержания, транспортировки. Уже то, что животные находятся в противоестественных для них условиях, приводит зоозащитников в шок.

«Держать в металлическом контейнере на морозе тропическое животное, на родине которого зимой около +30 °С — значит обрекать его на верную смерть. Это фашизм, хотя для цирка это обычная практика. В России нет специальных контейнеров для слонов, тем более утепленных, их перевозят в обычных грузовых, слегка переделав их. Что касается норм для перевозки и содержания цирковых животных в Европе, то их нет, потому что в Европе уже нет цирков с животными» — высказался главный ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий в интервью Вестнику «Виты».

Специалисты разнятся во мнениях о том, что в данной ситуации является редкостью — хороший цирк или плохой дрессировщик. Разумеется, хорошие цирки, заботящиеся о животных, наверняка есть. Однако без соответствующего закона животным, оказавшимся вне дикой природы будет очень трудно.

К тому же, даже там, где цирки запрещены, к заботе о животным относятся выборочно, сообщает «Коммерсантъ». Та же Индия, на территории которой введен подобный запрет. Там слонов и змей показывают почти в каждом туристическом месте.

Ситуация в России

На федеральном уровне многие эксперты сходятся на том, что стране нужен оптимальный закон в адрес диких животных.

Но в России только начинают работать в этом направлении. Законопроект «Об ответственном обращении с животными» подготовили ко второму чтению, пишут РИА Новости.

Подобный приняли 6 мая 2019 года в Республике Ингушетия, в столице Магас. Теперь там действует запрет на представления передвижного цирка шапито. Впервые в России.

Давайте задумаемся, что человек хочет показать, укрощая дикое животное, что он царь природы, венец творения? Что он может подчинить себе все живое на земле? На мой взгляд, демонстрировать и смотреть это могут только люди крайне закомплексованные, которые пытаются таким жестоким образом самоутвердиться. Предположим, ты доказал, что сильнее медведя или тигра, а что дальше? Где развитие сюжета? Тупик! Людям, уверенным в себе и самодостаточным, это не к чему. Например, мои дети не хотят никому ничего доказывать, они видят животное в клетке и говорят, что это не хорошо" — отметил президент Ассоциации практикующих ветврачей РФ.

Эффект присутствия

В то время как часть зоозащитников повторят — «Цирк без животных!», в Германии на арене выступают голограммы. Вероятно, такая программа для наших цирков дорогостоящая и не такая интересная. Однако это большой шаг к сохранению природы.

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей