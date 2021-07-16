Цирк и улица Томских мушкетеров. Тест: насколько хорошо вы знаете старые закоулки и объекты Барнаула

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Давненько у нас не было «краеведческих» викторин. Попробуйте вспомнить, где был дом Ивана Ползунова, где располагалась первая улица города, а какой и вовсе никогда не существовало в тесте altapress.ru.
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