«Цирк приехал»: барнаульцы недоумевают из-за начавшегося в мороз дорожного ремонта

В Соцсетях активно обсуждают возобновившийся на выходных дорожный ремонт в Барнауле. Речь, в частности идет о перекрестке Павловского тракта и улицы Попова.

«28 февраля укладывают асфальт на переезде в — 20 градусов. ГОСТ? Не, не слышали. Администрация Барнаула, это вообще нормально то, что происходит последние дни в городе? С первым же потеплением этот ремонт растает вместе со снегом, деньги на ветер. Эта показуха злит всех людей в городе», — написал автор фотографии в сообществе Barnaul22.

И комментаторы его поддержали. «Цирк приехал», — пишут они.

Судя по всему, речь идет о грядущем приезде в Барнаул председателя Правительства России Михаила Мишустина, которое запланировано на 2 марта.

А 27 февраля на территории аэродрома в Барнауле попал в камеру фотоаппарата самолет управделами президента РФ. Это Ту-204 Специального летного отряда (СЛО) «Россия».

Самолет управделами президента в барнаульском аэропорту. vk.com/barneos22

Снимок опубликовал Telegram-канал «Барнаульский нытик».

В этот же день барнаульцы заметили, что в городе идет подготовка к приему столичных гостей — техника усиленно убирает снег в местах, где запланирован визит начальства.