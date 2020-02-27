«Цитадели сифилиса»: как работали легальные дома терпимости в Барнауле в начале XX века

В начале XX века в Барнауле на протяжении нескольких лет работали вполне легальные дома терпимости. Их размещали подальше от школ и церквей. Содержали публичные дома женщины, а сотрудницы получали именные удостоверения в полиции. Подробнее об этом явлении — в материале altapress.ru.

Кто и на каких условиях открывал публичные дома

Открыть публичный дом имели право только женщины в возрасте от 35 до 55 лет. Хозяйка обязалась жить в доме, в котором располагался бордель. Муж хозяйки жил в отдельной комнате и не принимал участие в управлении домом. Содержательница не могла иметь при себе детей старше четырех лет, жилиц или каких-либо родственников.

Для того, чтобы открыть дом терпимости хозяйка обязалась представить письменное согласие домовладельца. Помещение проверяли пристав и врач.

Размещали бордели далеко от школ и церквей, а по мере застройки города переносили на окраины.

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Правила для сотрудниц

В специальной литературе 1870-х годов опубликовали инструкции для работников публичных домов. Среди них есть «Правила для содержательниц домов терпимости», «Правила для публичных женщин». В правилах регулировалось поведение девушек легкого поведения. Нарушения карались штрафом.

Выдержка из правил о гигиене «В содержании себя публичная женщина должна сохранять опрятность. Каждую неделю непременно ходить в баню, как можно меньше употреблять белил, румян, сильно душистой помады, мазей и притираний».

Все работницы публичных домов обязались проходить медицинский осмотр. Девушки получали в полиции «желтые билеты» — именные удостоверения с фотографией, личными данными и состоянием здоровья.

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Условия и стоимость услуг

Рабочая смена сотрудниц домов терпимости начиналась в 10 часов вечера и продолжалась до 2−3 часов ночи. Остальное время девушки проводили по своему усмотрению. За сутки девушка могла принять около 40−50 клиентов.

У публичных девушек различались уровень жизни и оплата:

Девушки категории «эконом» жестко прикреплялись к месту жительства и имели небольшие денежные средства.

Более «дорогие» девушки брали за встречу от 30 копеек до 3 рублей , а за ночь до 5 рублей.

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Кто контролировал публичные дома

У полиции существовали архивы, где хранились данные работниц борделей. В них фиксировалось: фамилия, имя, отчество, возраст, место рождения, прежнее место работы, звание, семейное положение и вероисповедание.

Публичные дома в Сибири и на Алтае

В 1889 году по всей России прошла перепись работниц публичных домов. В Сибири насчитывалось около 90 борделей. В Барнауле на тот момент не существовало ни одного.

В последующие десятилетия количество публичных домов в Сибири выросло вдвое. Тогда появились первые и на Алтае. В официальную статистику не входили тайные притоны и дома свиданий, а также те бордели, которые находились при пивных, банях и кабаках.

Если в городе закрывалась какая-то пивная из-за созданного там притона, то на ее месте появлялась чайная или квасная с этими же услугами. По выражению одной санитарной комиссии, в таких местах всегда имелось «20% водки, 30% пива и 50% сифилиса».

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Почему закрылись дома терпимости в Барнауле

Дома терпимости не ужасали барнаульцев, но врачи били тревогу. Из-за отсутствия контрацепции, мужчины массово заражались сифилисом.

В марте 1914 года школьно-санитарный врач Орлов подал заявление о закрытии борделей в городскую управу. Специалист ссылался на статистику и опыт соседних городов. Барнаульские бордели Орлов назвал «цитаделями сифилиса», уточняет barnaul.fm.

В том же году публичные дома закрыли. На тот момент в городе их насчитывалось 15.

Анна Карпова