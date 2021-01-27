Менеджер Цой возглавил МТС в Алтайском крае

Менеджер Иннокентий Цой стал директором МТС в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе компании. Ранее он руководил филиалом в Курганской области.

Цой будет заниматься реализацией общей стратегии компании на розничном и корпоративном рынках, продолжит курс по внедрению инновационных технологий и цифровых сервисов МТС в агропромышленный комплекс и туризм, в том числе, сервисов геоаналитики, smart farming и других.

Ключевой задачей нового руководителя станет дальнейшее развитие сети LTE в природных туристических зонах, а также вдоль Чуйского тракта.

В 2020 году компания уже начала модернизировать сети связи в Барнауле и Бийске для доступа в интернет на скорости до 1 Гб/сек и теперь планирует расширить его и на другие районы.

«Уверен, что профессионализм, и богатый опыт Иннокентия помогут обеспечить дальнейшее увеличение рыночной доли МТС в регионе, и будут полезны для развития экономики края в целом», — прокомментировал директор по региональному развитию МТС Дмитрий Рылов.

Иннокентий Цой родился в 1983 году, окончил Кыргызcко-российский славянский университет по специальности «Менеджмент». Карьеру в МТС начал в 2017 году в Курганской области.

Женат, воспитывает двоих детей.