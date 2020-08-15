Цой жив. Тест: как хорошо вы знакомы с наследием легендарного музыканта

Ровно 30 лет назад лидер рок-группы «Кино» погиб в автокатастрофе. Но миллионы фанатов музыканта и сейчас скажут: «Цой жив!». Песни, памятные места и даже картины — Виктор Цой оставил после себя немало. Предлагаем проверить, насколько вы в этом разбираетесь.