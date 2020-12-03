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Жизнь

ЦРУ опубликовало головоломку, которая «выбесила» пользователей соцсетей

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) решило проверить своих подписчиков на сообразительность, однако многих это возмутило, сообщает РИА «Новости».

Логотип ЦРУ.
Логотип ЦРУ.
wikipedia.org

Закадку ЦРУ опубликовало в своем Twitter. Разведчики предложили установить время суток, запечатленное на снимке.

«Проверьте свои аналитические навыки. Который час на фото?» — подписали они снимок.

На фото изображены дома, заснеженные дороги, машины, школьные автобусы и холмы. Предложили три варианта ответа: 07:00, 11:00 и 15:00.

В ЦРУ также написали, что ответившим правильно «следует посетить нашу страницу вакансий».

В комментариях к записи возмущенные подписчики поинтересовались, нет ли у агентства более важных дел.

«Ребята, пора перестать играть в игры и серьезно заняться национальной безопасностью», — написал один из жителей США.

Многие также не оценили сложность головоломки. Впрочем, позже агенство опубликовало правильный ответ — 07:00.

Ранее ЦРУ обнародовало секретные документы о Степане Бандере — главаре украинских националистов, которого называют «агентом Адольфа Гитлера».

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