ЦРУ опубликовало головоломку, которая «выбесила» пользователей соцсетей

Закадку ЦРУ опубликовало в своем Twitter. Разведчики предложили установить время суток, запечатленное на снимке.
«Проверьте свои аналитические навыки. Который час на фото?» — подписали они снимок.
На фото изображены дома, заснеженные дороги, машины, школьные автобусы и холмы. Предложили три варианта ответа: 07:00, 11:00 и 15:00.
В ЦРУ также написали, что ответившим правильно «следует посетить нашу страницу вакансий».
В комментариях к записи возмущенные подписчики поинтересовались, нет ли у агентства более важных дел.
«Ребята, пора перестать играть в игры и серьезно заняться национальной безопасностью», — написал один из жителей США.
Многие также не оценили сложность головоломки. Впрочем, позже агенство опубликовало правильный ответ — 07:00.
Ранее ЦРУ обнародовало секретные документы о Степане Бандере — главаре украинских националистов, которого называют «агентом Адольфа Гитлера».