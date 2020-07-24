Татьяна Бородина, мастер-флорист сети цветочных магазинов «Соцветие», 24 июля отмечает свой профессиональный праздник. Ее работа выглядит со стороны такой легкой, воздушной, ароматной и праздничной, если не знать всю изнанку. Флорист должен таскать воду, чистить емкости и обрабатывать круглыми сутками цветы. Про романтику сразу забываешь, когда руки исколоты шипами, а в раны попадает едкая вода и грязь.

«И все-таки, эта профессия прекрасна», — говорит нам чемпионка Сибири и Красноярского края, участница чемпионата России по флористике Татьяна Бородина. Altapress.ru напросился к ней в гости, чтобы поздравить с профессиональным праздником и узнать некоторые секреты подлинного искусства.

Случайный выбор на всю жизнь

— Я всегда подозревала, что моя жизнь как-то будет связана с творчеством. Окончила Алтайский технический университет, факультет архитектуры и дизайна, где мне дали очень хорошую базу дизайна, цветоведения, научили не бояться смелых идей.

Флорист Татьяна Бородина. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Свой трудовой путь начала в Санкт-Петербурге. Причем попала во флористику абсолютно случайно, но на сегодняшний день мой стаж составляет уже более девяти лет. Дело в том, что работы по диплому я сразу не нашла, но была уверена, что справлюсь с проблемой. И временно, как я думала, устроилась помощником флориста. Но чем больше я там работала, тем больше убеждалась, что выбрала верный путь.

Не просто «составление букетов»

— За девять лет я еще не постигла всех секретов профессии, настолько она многогранная. Несколько лет назад флористика не была такой модной, поэтому я считаю, что мне с ней повезло.

Флорист Татьяна Бородина. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Обладать одной только творческой жилкой в этой профессии недостаточно. Нужно просто уметь и любить работать. В большей степени флористика — это именно физическая работа, хотя чрезвычайно важны и социальные навыки, и коммуникация.

Самое главное — это желание развиваться. Моя работа подвержена моде, в ней все установки постоянно меняются. Легко стать неконкурентоспособным без саморазвития. В начале, я думала, что флористика — это простое составление букетов, но сильно ошибалась. Флористика — многогранная штука, в которой нет ни конца, ни края.

Цветочные композиции и букеты Татьяны Бородиной. Предоставлено Татьяной Бородиной. Цветочные композиции и букеты Татьяны Бородиной. Предоставлено Татьяной Бородиной. Цветочные композиции и букеты Татьяны Бородиной. Предоставлено Татьяной Бородиной. Цветочные композиции и букеты Татьяны Бородиной. Предоставлено Татьяной Бородиной. Цветочные композиции и букеты Татьяны Бородиной. Предоставлено Татьяной Бородиной.

Эй , фея , неси сюда ведро!

— Если честно, после многих лет работы я уже ни с какими трудностями не сталкиваюсь. Меня сложно чем-то удивить. Но у новичков часто не совпадают ожидания с реальностью.

Профессия флориста очень красива. В нас почему-то все видят феечек, которые кружат над своими цветками, но это не так. Это тяжелый физический труд. К слову, букет из 101 розы весит 15 кг. А еще — постоянная работа с водой, работа в холодильнике. Этот труд не каждый оценит, как плюс.

Флорист Татьяна Бородина. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Вот почему, я думаю, многие начинающие флористы сталкиваются с такими трудностями. Чтобы состояться в нашей профессии, нужно реально этого хотеть, нужно это любить. Только в таком случае ты закрываешь глаза на какие-то условные минусы.

Супермен в красных трусах

— Есть ли у меня кумиры или учителя? Конечно есть! Среди них как флористы из регионов, так и суперпрофессионалы, известные в масштабах страны.

Сразу отмечу, что флористика в России находится на очень высоком уровне. Один из моих условных кумиров — Наталья Жижко. В прошлом году на чемпионате мира, где участвовали представители более 40 стран, она заняла второе место. Я считаю, для нашей страны это отличный результат. На Наталью можно и нужно равняться.

Флорист Татьяна Бородина. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

По поводу супер-флориста… Я думаю, что в любом салоне есть тот, кто надевает красные трусы поверх трико и, как супермен, с поднятой рукой бежит и всех спасает. Такой флорист есть в каждом салоне! Без него победить на рынке не удастся.

Кто чаще покупает цветы и каким образом

— Статистику я не веду, но женщины тщательнее подходят к выбору цветов — у них тоньше развито чувство прекрасного. Девушки больше и лучше разбираются в цветах и их сочетаниях. Они выбирают изящные букеты. А мужчины чаще всего доверяют выбор профессионалам, пользуются нашими советами, нашим вкусом.

Флорист Татьяна Бородина. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Интересный букет мы собирали однажды из более чем 250 роз. По-моему, это максимальное количество, которое у меня было. В нашей работе бывает много трогательных, романтических историй, но эта — особенная.

Когда начался карантин и перекрыли все границы, к нам пришел очень грустный мужчина. Они с женой должны были проснуться в этот день и увидеть за окном Эйфелеву башню. Но из-за карантина они проснулись в Барнауле, в привычной домашней обстановке. Мужчина попросил сделать цветочную корзину в прованском стиле, чтобы порадовать свою жену.

Под влиянием моды

— Флористика идет в ногу с модой буквально во всем. Очень много вещей влияет на флористику: стиль в одежде, макияже, дизайне и так далее. Как пример — свадебный букет. Свадебная мода во флористике очень важная штука. Селекционеры не дремлют и создают огромное количество новых видов цветов.

Флорист Татьяна Бородина. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Сейчас очень популярны пионовидные садовые розы. Они имеют невероятный аромат, благодаря чему и пользуются славой у покупателей. Следующий тонкий момент с этими цветами — сезонность. Во-первых, в сезон они самого хорошего качества, во-вторых, цена в сезоне чуть ниже.

Год-полтора назад стали модными различные принты на ткани, голография, разных видов глиттеры, блестки. Все это следом появилось во флористике.

Сейчас очень много цветов красят в популярные оттенки. Институт Pantone определил «классический синий», как цвет 2020 года. А в прошлом году был «живой коралл».

Флорист Татьяна Бородина. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Также упаковка не стоит на месте. В год мы буквально по нескольку раз получаем совершенно новый материал для упаковывания букетов и, естественно, с ним работаем, изучаем его свойства, смотрим как с ними работают другие флористы.

Естественный , с небрежной легкостью

— Сейчас пошел тренд на естественность, вегетативный стиль, на садовые пышные барочные композиции, как будто вы утром вышли в английский сад и набрали каких-то свежих цветов. Сейчас очень популярны такие варианты — с небрежной легкостью.

Что самое дорогое

— О самом дорогом цветке?.. Не могу точно ответить на этот вопрос. Наверное, на мой взгляд, самый дорогой цветок сейчас — протея. Это африканский цветок, он просто невероятной красоты.

Флорист Татьяна Бородина. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Если он, допустим, маленького размера, в диаметре где-то 6−7 см, то может стоить около 700 рублей. Такой цветок может заменить, так скажем. весь букет. Может один стоять в интерьере месяц, он очень стойкий, прекрасно высыхает, а в будущем может стать отличного вида сухоцветом.

Полевые цветы

— При всей своей любви к цветам, я до сих пор удивляюсь, когда мне их дарят. А вот если приходят какие-нибудь уникальные цветы, я стараюсь веточку себе домой приобрести.

Флорист Татьяна Бородина. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Сейчас летом я ничего не приобретаю, потому что цветы настолько доступны, просто не представляете, сколько вокруг всего растет. Я живу не в самом центре города, но вокруг есть несколько мест, где можно просто вечером пойти и нарезать себе шикарный полевой букет. У меня всегда стоит какая-нибудь вазочка с полевыми цветами.

Как ухаживать за цветами

— Если это букет, то желательно держать цветы без воды не более полутора-двух часов после покупки. Необходимо подрезать все стебельки, при этом не обязательно убирать много длины, главное обновить срез. Достаточно и сантиметра под углом в 45 градусов, таким образом, открываются канальцы на стеблях, и цветы будут хорошо поглощать воду.

Флорист Татьяна Бородина. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Если в воде есть удобрение (например, Chrysal), то ее нужно менять раз в три дня, а если без удобрения — каждый день, подрезая стебли. Проще всего ухаживать за композицией, так как она составляется на флористической губке, которая заранее пропитана полезными веществами.

Поливать цветочную композицию нужно хотя бы раз в два дня. Конечно, за разными цветами может быть разный уход.

О цветении Барнаула

— Каждый год, в преддверии Дня города устраиваются цветочные праздники в каждом районе. Наша команда чаще всего работает в Железнодорожном. На самом деле, День города — это очень интересная, но и тяжелая работа. Мы делаем различные фотозоны, цветочные объекты.

Флорист Татьяна Бородина. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Сначала заказываем каркасы, сварку металлоконструкций или сами их изготавливаем. Одновременно рисуем эскизы, далее начинаем декорировать их сверху.

Работаем очень долго, но результат перекрывает все труды и ожидания. Когда уже вносим последние штрихи, когда первые люди начинают подходить к нашим творениям и восхищаться ими, становится тепло на душе.

Когда человек искренне рад твоей работе — это и есть самая большая награда для флориста.

Флорист Татьяна Бородина. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Блиц-опрос — Любимый цветок? — Подсолнух. — Любимый цвет? — Зеленый. — Тип мужчины? — Интеллигент. — Ретро или модерн? — Модерн. — Любимый стиль в музыке? — Инди. — Любимое время года? — Осень. — Любимый город? — Сеул. — Путешествие на каком транспорте? — На самолете. — Алтай или Турция? — Алтай.

Беседовал Влад Алёхин