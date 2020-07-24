«И все-таки, эта профессия прекрасна», — говорит нам чемпионка Сибири и Красноярского края, участница чемпионата России по флористике Татьяна Бородина. Altapress.ru напросился к ней в гости, чтобы поздравить с профессиональным праздником и узнать некоторые секреты подлинного искусства.
Случайный выбор на всю жизнь
— Я всегда подозревала, что моя жизнь как-то будет связана с творчеством. Окончила Алтайский технический университет, факультет архитектуры и дизайна, где мне дали очень хорошую базу дизайна, цветоведения, научили не бояться смелых идей.
Свой трудовой путь начала в Санкт-Петербурге. Причем попала во флористику абсолютно случайно, но на сегодняшний день мой стаж составляет уже более девяти лет. Дело в том, что работы по диплому я сразу не нашла, но была уверена, что справлюсь с проблемой. И временно, как я думала, устроилась помощником флориста. Но чем больше я там работала, тем больше убеждалась, что выбрала верный путь.
Не просто «составление букетов»
— За девять лет я еще не постигла всех секретов профессии, настолько она многогранная. Несколько лет назад флористика не была такой модной, поэтому я считаю, что мне с ней повезло.
Обладать одной только творческой жилкой в этой профессии недостаточно. Нужно просто уметь и любить работать. В большей степени флористика — это именно физическая работа, хотя чрезвычайно важны и социальные навыки, и коммуникация.
Самое главное — это желание развиваться. Моя работа подвержена моде, в ней все установки постоянно меняются. Легко стать неконкурентоспособным без саморазвития. В начале, я думала, что флористика — это простое составление букетов, но сильно ошибалась. Флористика — многогранная штука, в которой нет ни конца, ни края.
Эй, фея, неси сюда ведро!
— Если честно, после многих лет работы я уже ни с какими трудностями не сталкиваюсь. Меня сложно чем-то удивить. Но у новичков часто не совпадают ожидания с реальностью.
Профессия флориста очень красива. В нас почему-то все видят феечек, которые кружат над своими цветками, но это не так. Это тяжелый физический труд. К слову, букет из 101 розы весит 15 кг. А еще — постоянная работа с водой, работа в холодильнике. Этот труд не каждый оценит, как плюс.
Вот почему, я думаю, многие начинающие флористы сталкиваются с такими трудностями. Чтобы состояться в нашей профессии, нужно реально этого хотеть, нужно это любить. Только в таком случае ты закрываешь глаза на какие-то условные минусы.
Супермен в красных трусах
— Есть ли у меня кумиры или учителя? Конечно есть! Среди них как флористы из регионов, так и суперпрофессионалы, известные в масштабах страны.
Сразу отмечу, что флористика в России находится на очень высоком уровне. Один из моих условных кумиров — Наталья Жижко. В прошлом году на чемпионате мира, где участвовали представители более 40 стран, она заняла второе место. Я считаю, для нашей страны это отличный результат. На Наталью можно и нужно равняться.
По поводу супер-флориста… Я думаю, что в любом салоне есть тот, кто надевает красные трусы поверх трико и, как супермен, с поднятой рукой бежит и всех спасает. Такой флорист есть в каждом салоне! Без него победить на рынке не удастся.
Кто чаще покупает цветы и каким образом
— Статистику я не веду, но женщины тщательнее подходят к выбору цветов — у них тоньше развито чувство прекрасного. Девушки больше и лучше разбираются в цветах и их сочетаниях. Они выбирают изящные букеты. А мужчины чаще всего доверяют выбор профессионалам, пользуются нашими советами, нашим вкусом.
Интересный букет мы собирали однажды из более чем 250 роз. По-моему, это максимальное количество, которое у меня было. В нашей работе бывает много трогательных, романтических историй, но эта — особенная.
Когда начался карантин и перекрыли все границы, к нам пришел очень грустный мужчина. Они с женой должны были проснуться в этот день и увидеть за окном Эйфелеву башню. Но из-за карантина они проснулись в Барнауле, в привычной домашней обстановке. Мужчина попросил сделать цветочную корзину в прованском стиле, чтобы порадовать свою жену.
Под влиянием моды
— Флористика идет в ногу с модой буквально во всем. Очень много вещей влияет на флористику: стиль в одежде, макияже, дизайне и так далее. Как пример — свадебный букет. Свадебная мода во флористике очень важная штука. Селекционеры не дремлют и создают огромное количество новых видов цветов.
Сейчас очень популярны пионовидные садовые розы. Они имеют невероятный аромат, благодаря чему и пользуются славой у покупателей. Следующий тонкий момент с этими цветами — сезонность. Во-первых, в сезон они самого хорошего качества, во-вторых, цена в сезоне чуть ниже.
Год-полтора назад стали модными различные принты на ткани, голография, разных видов глиттеры, блестки. Все это следом появилось во флористике.
Сейчас очень много цветов красят в популярные оттенки. Институт Pantone определил «классический синий», как цвет 2020 года. А в прошлом году был «живой коралл».
Также упаковка не стоит на месте. В год мы буквально по нескольку раз получаем совершенно новый материал для упаковывания букетов и, естественно, с ним работаем, изучаем его свойства, смотрим как с ними работают другие флористы.
Естественный, с небрежной легкостью
— Сейчас пошел тренд на естественность, вегетативный стиль, на садовые пышные барочные композиции, как будто вы утром вышли в английский сад и набрали каких-то свежих цветов. Сейчас очень популярны такие варианты — с небрежной легкостью.
Что самое дорогое
— О самом дорогом цветке?.. Не могу точно ответить на этот вопрос. Наверное, на мой взгляд, самый дорогой цветок сейчас — протея. Это африканский цветок, он просто невероятной красоты.
Если он, допустим, маленького размера, в диаметре где-то 6−7 см, то может стоить около 700 рублей. Такой цветок может заменить, так скажем. весь букет. Может один стоять в интерьере месяц, он очень стойкий, прекрасно высыхает, а в будущем может стать отличного вида сухоцветом.
Полевые цветы
— При всей своей любви к цветам, я до сих пор удивляюсь, когда мне их дарят. А вот если приходят какие-нибудь уникальные цветы, я стараюсь веточку себе домой приобрести.
Сейчас летом я ничего не приобретаю, потому что цветы настолько доступны, просто не представляете, сколько вокруг всего растет. Я живу не в самом центре города, но вокруг есть несколько мест, где можно просто вечером пойти и нарезать себе шикарный полевой букет. У меня всегда стоит какая-нибудь вазочка с полевыми цветами.
Как ухаживать за цветами
— Если это букет, то желательно держать цветы без воды не более полутора-двух часов после покупки. Необходимо подрезать все стебельки, при этом не обязательно убирать много длины, главное обновить срез. Достаточно и сантиметра под углом в 45 градусов, таким образом, открываются канальцы на стеблях, и цветы будут хорошо поглощать воду.
Если в воде есть удобрение (например, Chrysal), то ее нужно менять раз в три дня, а если без удобрения — каждый день, подрезая стебли. Проще всего ухаживать за композицией, так как она составляется на флористической губке, которая заранее пропитана полезными веществами.
Поливать цветочную композицию нужно хотя бы раз в два дня. Конечно, за разными цветами может быть разный уход.
О цветении Барнаула
— Каждый год, в преддверии Дня города устраиваются цветочные праздники в каждом районе. Наша команда чаще всего работает в Железнодорожном. На самом деле, День города — это очень интересная, но и тяжелая работа. Мы делаем различные фотозоны, цветочные объекты.
Сначала заказываем каркасы, сварку металлоконструкций или сами их изготавливаем. Одновременно рисуем эскизы, далее начинаем декорировать их сверху.
Работаем очень долго, но результат перекрывает все труды и ожидания. Когда уже вносим последние штрихи, когда первые люди начинают подходить к нашим творениям и восхищаться ими, становится тепло на душе.
Когда человек искренне рад твоей работе — это и есть самая большая награда для флориста.
Блиц-опрос
— Любимый цветок?
— Подсолнух.
— Любимый цвет?
— Зеленый.
— Тип мужчины?
— Интеллигент.
— Ретро или модерн?
— Модерн.
— Любимый стиль в музыке?
— Инди.
— Любимое время года?
— Осень.
— Любимый город?
— Сеул.
— Путешествие на каком транспорте?
— На самолете.
— Алтай или Турция?
— Алтай.
Беседовал Влад Алёхин