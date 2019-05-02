«Цветение маральника»: как в непогоду развлекались на открытии турсезона на Алтае

1 мая на территории «Бирюзовой Катуни» прошел традиционный праздник «Цветение маральника». Его посетили 12 430 туристов из Барнаула, Бийска, Заринска, Павловска, Камня-на-Оби, Новосибирска, Белокурихи, Омска, Томска, Красноярска, Тюмени, Ямала, ХМАО, Москвы, Республики Алтай и Казахстана.

Всего насчитано 1212 автомобилей, 111 микроавтобусов и более 40 автобусов. Несмотря на пролетающий снег, никто из тех, кто заранее купил тур, не отказался от поездки. Открытие летнего туристического сезона в такую погоду прошло впервые.

На праздник прибыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он принял участие в церемонии зажжения символического газового факела на базе «Подгорица». Это один из первых газифицированных объектов на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». На строительство внутриплощадочных газовых сетей затрачено 107 миллионов рублей из федерального бюджета.

На празднике работали анимационные и творческие площадки, торговые ряды и выставки алтайских музеев. Гости участвовали в конкурсах и мастер-классах, фотографировались с дружелюбными маламутами и хаски, смотрели, как работают кузнецы.

Любители русского стиля нашли на празднике много колоритных фотозон. Можно было присесть за стол с самоваром и баранками, а также «поделиться» лицом с ростовыми матрешками. Гости фотографировались с железными героями в стиле стимпанк и деревянными скульптурами.

Второй год подряд на празднике выступила этногруппа из Перу. Настоящие этнические индейцы в национальных костюмах, исполнявшие фольклорные мелодии, вызвали у зрителей большой интерес.

Отсутствие солнечного тепла в этот день не стало помехой: гости согревались горячим чаем из алтайских трав, активными играми, танцами и теплой атмосферой праздника.