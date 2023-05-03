Цветы, бенто и картошка. 5 кондитеров из Барнаула, которые могут испечь вам «космос»

Ко Дню кондитера Altpress.ru нашел в Барнауле несколько кулинаров, которые творят просто чудеса: трюфели, причудливые шоколадки с кусочками фруктов и настолько космические торты, что есть жалко.

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Кондитер открыла в Барнауле собственный бизнес по изготовлении десертов. В сладком арсенале кулинара: муссовые торты, бисквитные торты, капкейки, муссовые пирожные, макаруны, кейк-попсы. Кондитерские изделия она готовит с использованием только свежих сезонных ягод, фруктовых пюре, натуральных сливок и шоколада.

Зеркальный торт. unsplash.com

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Креативные кондитеры из Барнаула занимаются новым направлением в кулинарии: raw-десертами. Это сладости для сыроедов, которые приготовлены только из натуральных продуктов. Там даже нет муки, яиц или молока. Все ингредиенты не проходят термическую обработку, а вместо сахара используют сок топинамбура.

Апельсиновый торт. freepik.com/Freepik

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Кондитер Яна печет миниатюрные бенто-тортики, которые не будут занимать много места: ни в пакете, ни в желудке. Весят эти малыши от 450 г до 1,2 кг. Также она создает муссовые торты, пирожные-картошки, десерты в стакане и капкейки.

Капкейки. unsplash.com Трайфл ( десерт в стакане). unsplash.com

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Кондитер Татьяна самостоятельно готовит десерты по разным поводам: свадьба, праздник или просто так. Среди ее навыков: торты, сладкие наборы, бенто-торты, пирожные и трайфлы, которые делают из остатков других десертов и подают в стаканчике.

Бенто-торт. unsplash.com

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Светлана специализируется на приготовлении оригинального шоколада разной формы и цвета. Это могут быть букеты, гитары, космонавты, пасхальные яйца и милые курочки. В своих работах кондитер использует бельгийский шоколад, орехи и красители мягких тонов.