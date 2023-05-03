3 мая
﻿
Жизнь

Цветы, бенто и картошка. 5 кондитеров из Барнаула, которые могут испечь вам «космос»

Ко Дню кондитера Altpress.ru нашел в Барнауле несколько кулинаров, которые творят просто чудеса: трюфели, причудливые шоколадки с кусочками фруктов и настолько космические торты, что есть жалко.

Свадебный торт.
Свадебный торт.
unsplash.com

Alla Gefke

Кондитер открыла в Барнауле собственный бизнес по изготовлении десертов. В сладком арсенале кулинара: муссовые торты, бисквитные торты, капкейки, муссовые пирожные, макаруны, кейк-попсы. Кондитерские изделия она готовит с использованием только свежих сезонных ягод, фруктовых пюре, натуральных сливок и шоколада.

Зеркальный торт.
Зеркальный торт.
unsplash.com

Yuzu

Креативные кондитеры из Барнаула занимаются новым направлением в кулинарии: raw-десертами. Это сладости для сыроедов, которые приготовлены только из натуральных продуктов. Там даже нет муки, яиц или молока. Все ингредиенты не проходят термическую обработку, а вместо сахара используют сок топинамбура.

Апельсиновый торт.
Апельсиновый торт.
freepik.com/Freepik

oooh.my.cake

Кондитер Яна печет миниатюрные бенто-тортики, которые не будут занимать много места: ни в пакете, ни в желудке. Весят эти малыши от 450 г до 1,2 кг. Также она создает муссовые торты, пирожные-картошки, десерты в стакане и капкейки.

Капкейки.
Капкейки.
unsplash.com
Трайфл (десерт в стакане).
Трайфл (десерт в стакане).
unsplash.com

tanya_so_vkusom

Кондитер Татьяна самостоятельно готовит десерты по разным поводам: свадьба, праздник или просто так. Среди ее навыков: торты, сладкие наборы, бенто-торты, пирожные и трайфлы, которые делают из остатков других десертов и подают в стаканчике.

Бенто-торт.
Бенто-торт.
unsplash.com

socolata22

Светлана специализируется на приготовлении оригинального шоколада разной формы и цвета. Это могут быть букеты, гитары, космонавты, пасхальные яйца и милые курочки. В своих работах кондитер использует бельгийский шоколад, орехи и красители мягких тонов.

Самодельные конфеты.
Самодельные конфеты.
unsplash.com
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость