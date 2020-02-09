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Жизнь

Цветы, смски, ужин. Сибиряк решил стать «парнем на час» для одиноких женщин

Житель Новосибирска предлагает одиноким женщинам услуги «парня на час». Об этом сибиряк рассказал в своём Instagram и даже разместил прайс, в котором указаны услуги, которые он оказывает, пишет sib.fm.

Цветы
Цветы
СС0

Мужчина предлагает не секс, а романтику: встречать женщину с работы на дорогом автомобиле, дарить цветы, писать смски и угощать ее ужином в ресторане.

«Если ты одинока, у тебя нет второй половины, а друзья/семья/коллеги замучили вопросами „Почему ты до сих пор без парня?“, то звони нам!», — пишет предприимчивый «стартапер».

Как сообщает издание, услуги новосибирского «любовника» стоят от 4 тысяч рублей. Что примечательно, в аккаунте нет личных фотографий «парня на час», зато есть снимки дорогих автомобилей, аксессуаров и цветов. Первые сообщения были опубликованы четыре дня назад. За это время аккаунт набрал две сотни подписчиков.

Несколько лет назад подобные услуги появились в Китае: местные предприниматели придумали проект под названием «Бойфренд напрокат». Сервис был особенно популярным в праздники, когда девушки встречаются со своими семьями и стремятся показать родителям, что у них «все хорошо» и есть молодой человек.

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