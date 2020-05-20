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Жизнь

Весну не закрыть. Цветущий Барнаул на снимках из соцсетей

Пандемия коронавируса не дает в полной мере насладиться просыпающейся природой. Пока все (или не все) сидят дома, в Барнауле распускаются первые цветы. Altapress.ru собрал подборку «цветущих» снимков из соцсетей специально для тех, кто ушел на самоизоляцию, когда на улице еще лежал снег.

Цветущий Барнаул во время пандемии.
Цветущий Барнаул во время пандемии.
https://www.instagram.com/p/CAWaQxhniYm/

Пока кто-то оставался дома, в Барнауле сменилось аж два сезона — пришла быстрая и теплая весна, а за ней подоспело и жаркое лето. Не верите? Смотрите!

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