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Жизнь

Цветочный обмен, каскадерские трюки. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на выходных: сходить на своп, потанцевать в парке, посмотреть на каскадеров или на Солнце (через телескоп).

автобус в Барнауле.
автобус в Барнауле.
Михаил Хаустов

В кино

Фильм ужасов Майкла Сарноски «Тихое место: День первый» в «Мире» — 30 июня, 19:50, 16+

Драма Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда» в «Премьере» — 29 июня, 16:20, 16+

В парк

Сальса и бачата на «Опен-эйр у пруда» в парке «Изумрудный» — 29 июня, 19:00, 0+

Музыкально-поэтическая встреча «Творческий междусобойчик» в амфитеатре парка «Изумрудный» — 30 июня, 18:00, 12+

Летний кубок КВН барнаульской лиги в парке «Центральный» — 29 июня, 15:00, 6+

Цветочный своп в парке «Центральный» — 30 июня, 12:00, 0+

На концерт

Концерт авторской музыки «Внутри Rock School» в баре-ресторане Lil Brazil — 30 июня, 17:00, 18+

На представление

Шоу каскадеров на парковке ТРЦ «Арена» — 30 июня, 13:00, 16+

Детям

Мультфильм Бенуа Шье «Сирокко из страны ветров» в «Галактике» — 29 июня, 16:05, 6+

Астрономические наблюдения Солнца возле Планетария — 29 июня, 11:30, 0+

Жара в Барнауле 2024. Центральный парк.
Жара в Барнауле 2024. Центральный парк.
Дмитрий Лямзин

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