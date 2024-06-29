Цветочный обмен, каскадерские трюки. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

В кино
Фильм ужасов Майкла Сарноски «Тихое место: День первый» в «Мире» — 30 июня, 19:50, 16+
Драма Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда» в «Премьере» — 29 июня, 16:20, 16+
В парк
Сальса и бачата на «Опен-эйр у пруда» в парке «Изумрудный» — 29 июня, 19:00, 0+
Музыкально-поэтическая встреча «Творческий междусобойчик» в амфитеатре парка «Изумрудный» — 30 июня, 18:00, 12+
Летний кубок КВН барнаульской лиги в парке «Центральный» — 29 июня, 15:00, 6+
Цветочный своп в парке «Центральный» — 30 июня, 12:00, 0+
На концерт
Концерт авторской музыки «Внутри Rock School» в баре-ресторане Lil Brazil — 30 июня, 17:00, 18+
На представление
Шоу каскадеров на парковке ТРЦ «Арена» — 30 июня, 13:00, 16+
Детям
Мультфильм Бенуа Шье «Сирокко из страны ветров» в «Галактике» — 29 июня, 16:05, 6+
Астрономические наблюдения Солнца возле Планетария — 29 июня, 11:30, 0+
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