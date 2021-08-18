Тульский пряник-гигант стал сотрудником МЧС и получил медаль

Маскот структуры назначен внештатным инструктором противопожарной профилактики.

«Прянику» — МЧС не уточняет, кто играл его роль — вручили медаль «За пропаганду спасательного дела».

«Ваша основная миссия — обучение детей пожарной грамоте, и пусть этот почетный труд служит гарантией безопасности юных туляков», — разъяснил «Прянику» область задач врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Тульской области Павел Быстров.

Первые уроки по безопасности для детей пряник-спасатель провел в центре отдыха «Новая волна», пишет polit.ru. Он отметил, что «человек в такой необычной должности должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового».