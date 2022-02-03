Туман и сильный гололед могут усложнить обстановку в Барнауле

Туман, изморозь и сильный гололед ожидаются в Алтайском крае в четверг, 3 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры в крае составят −8…−13 градусов. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду.

«Преимущественно без осадков. Местами изморозь, в утренние часы туман. На дорогах сильная гололедица», — рассказали синоптики.

В Барнауле утром возможен туман, преимущественно без осадков, изморозь. На дорогах сильная гололедица.

При этом, как отметили в ЦГМС, появление тумана по утрам возможно 3 и 4 февраля.

Температура днем 3 февраля в краевой столице −10…−12 градусов. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду.