3 февраля -18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Туман и сильный гололед могут усложнить обстановку в Барнауле

Туман, изморозь и сильный гололед ожидаются в Алтайском крае в четверг, 3 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

Туман в Барнауле.
Туман в Барнауле.
https://vk.com/barneos22

Дневные температуры в крае составят −8…−13 градусов. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду.

«Преимущественно без осадков. Местами изморозь, в утренние часы туман. На дорогах сильная гололедица», — рассказали синоптики.

В Барнауле утром возможен туман, преимущественно без осадков, изморозь. На дорогах сильная гололедица.

При этом, как отметили в ЦГМС, появление тумана по утрам возможно 3 и 4 февраля.

Температура днем 3 февраля в краевой столице −10…−12 градусов. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость