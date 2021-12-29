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Жизнь

Туман, метель и -30. Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае на Новый год

Под конец года в Алтайском крае ожидаются изморозь, сильная гололедица, снег — небольшой и с метелью. А вот 2022-й, по прогнозам Гидрометцентра, начнется без осадков. Рассказываем, какой будет погода в регионе с 30 декабря по 1 января.

Мороз, снег. Зима.
Мороз, снег. Зима.
pexels.com

Какой будет погода в Алтайском крае

Ночью 30 декабря температура в Алтайском крае опустится до −8…−13 градусов, местами до -19 градусов, а по северо-западу региона до −20…−25 градусов.

На большей части территории возможны снег, метели и сильная гололедица. Ветер будет северо-западный, скоростью до 13 метров.
Днем градусник покажет −7…−20 градусов. В отдельных районах также вероятны метели и гололед.

Ночью 31 декабря столбик термометра опустится до −19…−30 градусов. По востоку края пройдет снег. Днем синоптики обещают потепление до −13…−18 градусов, туман и изморозь в утренние часы.

Ночью 1 января температура в Алтайском крае понизится до −17…−22 градусов (местами до -27), а днем до −5…−15 градусов. Осадков не предвидится. Ветер сменится на восточный, с порывами 2−7 метров.

Какой будет погода в Барнауле

30 декабря в краевой столице возможен небольшой снегопад. Ночная температура воздуха достигнет −10…−12 градусов и установится на этой же отметке днем.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

31 декабря в Барнауле пройдет без осадков. Ночью похолодает до −9…−11 градусов, а днем до −15…−17 градусов.

Снега не ожидается и 1 января. Ночью столбик термометра опустится до −20…−22 градусов, днем — до −13…−15 градусов.

Все трое суток на дорогах Барнаула продержится сильная гололедица.

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