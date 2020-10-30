Турецкие сериалы на русском языке завоёвывают внимание зрителей

С этим фактом не поспоришь, ведь даже Голливуд занервничал, когда внимание зрителей неожиданно переключилось на турецкие сериалы . Латиноамериканские «мыльные оперы» теперь не так популярны, как 20 лет назад, потому что львиная доля «сериального пирога» отошла Турции. На данный момент, количество зрителей, постоянно или периодически смотрящих турецкие сериалы, составляет 500 млн. человек! Популярность этих кинопродуктов обусловлена сразу несколькими факторами.

turkserial.org

С этим фактом не поспоришь, ведь даже Голливуд занервничал, когда внимание зрителей неожиданно переключилось на турецкие сериалы. Латиноамериканские «мыльные оперы» теперь не так популярны, как 20 лет назад, потому что львиная доля «сериального пирога» отошла Турции. На данный момент, количество зрителей, постоянно или периодически смотрящих турецкие сериалы, составляет 500 млн. человек! Популярность этих кинопродуктов обусловлена сразу несколькими факторами.

Преимущества и особенности турецких сериалов

Рядовому зрителю доступны для просмотра турецкие сериалы, снятые в разных жанрах. Преимущественно, это драмы и мелодрамы, но кинематографисты стараются удовлетворить запросы зрителей всех категорий, в том числе и тех, кто предпочитает разножанровое кино. Поэтому у каждого есть возможность для просмотра остросюжетного боевика, комедии или многосерийного исторического фильма. Кроме того, турки любят адаптировать всё, что только можно, причём готовый продукт может кардинально отличаться от первоисточника. Адаптированные версии бывают, порой, интереснее оригиналов!

Турецкие сериалы пользуются зрительским спросом потому, что у них есть свои преимущества:

Красивые и талантливые актёры. В таких проектах участвуют самые настоящие «звёзды» турецкого шоу-бизнеса, большинство из которых работает по системе Станиславского. На подготовку к роли у актёра может уйти целый год! Естественность и искренность. В сериалах , снятых турецкими кинематографистами , подчёркиваются человеческие ценности: уважение к старшим , мужественность у мужчин , женственность у женщин , благородство , верность , крепкая дружба , любовь. Захватывающая сюжетная линия. Если создатели проекта в чём-то просчитались , и готовый продукт не вызывает повышенного интереса у зрителей , то съёмки могут быть прекращены. Именно по этой причине сценаристы тщательно прорабатывают сюжетные линии. Оттого они такие насыщенные , а иногда и неожиданные. Восточная музыка. Она звучит , практически , в каждой серии , и вряд ли найдётся человек , которому она не нравится! Есть возможность знакомства с традициями и особенностями менталитета жителей другой страны.

Просмотр турецких сериалов — это отличный способ узнать, чем и как живёт современная Турция. Но чаще их смотрят для того, чтобы просто отдохнуть и насладиться великолепной игрой актёров!