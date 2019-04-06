Турист бросился в ледяную фоду Катуни, чтобы спасти кота в мешке

5 апреля на турбазе «Тихий берег» (Республика Алтай) решили избавиться от кота, который жил на базе и проявлял дружелюбие к постояльцам — «чтобы не запрыгнул на стол».

Минуту спустя отдыхающие увидели, как сотрудник на берегу Катуни засовывает кота в мешок и бросает в реку. Один из постояльцев тут же разделся и бросился в ледяную воду, чтобы спасти жизнь несчастному животному.

Кота достали, но он успел нахлебаться воды, сообщается в паблике Barnaul 22.

Шокированные гости вызвали полицию и написали заявление на жестокий персонал. Владелец «Тихого берега» в телефонном разговоре пояснил, что против такой жестокости и намерен разобраться в причинах поступка.

Сейчас кот находится в стационаре ветклиники. Нахождение в холодной воде не прошло бесследно для животного — ему требуется лечение. Волонтеры говорят, что у кота отсутствует глаз, возможно, это также дело рук одного из сотрудников.

Судя по фото, молодой человек (его зовут Сергей), бросившийся в пучину горной реки, чувствует себя нормально. Кот до приезда волонтеров организации помощи бездомным животным «Котопёс» отогревался у своего спасителя в домике с печкой.