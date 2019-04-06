Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 апреля 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Турист бросился в ледяную фоду Катуни, чтобы спасти кота в мешке

5 апреля на турбазе «Тихий берег» (Республика Алтай) решили избавиться от кота, который жил на базе и проявлял дружелюбие к постояльцам — «чтобы не запрыгнул на стол».

Парень вытащил из Катуни кота в мешке.
Парень вытащил из Катуни кота в мешке.
vk.com/kotopes04

Минуту спустя отдыхающие увидели, как сотрудник на берегу Катуни засовывает кота в мешок и бросает в реку. Один из постояльцев тут же разделся и бросился в ледяную воду, чтобы спасти жизнь несчастному животному.

Кота достали, но он успел нахлебаться воды, сообщается в паблике Barnaul 22.

Шокированные гости вызвали полицию и написали заявление на жестокий персонал. Владелец «Тихого берега» в телефонном разговоре пояснил, что против такой жестокости и намерен разобраться в причинах поступка.

Сейчас кот находится в стационаре ветклиники. Нахождение в холодной воде не прошло бесследно для животного — ему требуется лечение. Волонтеры говорят, что у кота отсутствует глаз, возможно, это также дело рук одного из сотрудников.

Судя по фото, молодой человек (его зовут Сергей), бросившийся в пучину горной реки, чувствует себя нормально. Кот до приезда волонтеров организации помощи бездомным животным «Котопёс» отогревался у своего спасителя в домике с печкой.

«Спасибо, мужик! P.S. А с теми, кто жестоко обращается с беззащитными, случаются всякие неприятности, но они не понимают почему», «Представляете, что такое прыгнуть в Катунь сейчас, когда еще по берегам лед не весь растаял?! Когда у нас изверги действительно понесут уголовную ответственность, может, таких историй станет меньше», — пишут комментаторы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость