Турист из Тюмени проспал эвакуационный рейс из Таиланда и нашелся в алтайском обсерваторе

Турист из Тюмени, отдыхавший в Таиланде и опоздавший на эвакуационный рейс на Родину, был обнаружен в обсерваторе в Алтайском крае. Историю его злоключений рассказала «КП-Тюмень» .

Тюменские туристы добирались в аэропорт Бангкока с большим трудом, рассказывает издание. Многие опаздывали, о чем сообщали в общем чате, просили предупредить экипаж и дождаться их.

«Это было целое приключение. Они скидывали сообщения каждые 30 минут, просили задержать рейс. Консул был в аэропорту, держал стойку», — рассказала корреспонденту «Комсомолки» руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

В аэропорту Бангкока. Татьяна Русанова

Но — успели. А когда сели в самолет, недосчитались одного человека — жителя Тюмени. Один из туристов вспомнил — мужчина уснул где-то в аэропорту, так как хорошенько выпил. Зовут уснувшего Федя, а телефона у него нет, так что разбудить его невозможно.

Миссия «найти пьяного русского» оказалась невыполнимой — аэропорт Бангкока очень крупный. Уже прилетев на место, туристы выяснили: он остался в Бангкоке. Хотя борт ждал его до последнего.

В конце-концов путешественник под присмотром генконсула все же сел на вывозной рейс в Россию. А прилетел он в Алтайский край, где его закрыли на двухнедельную обсервацию.