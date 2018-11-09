Туристы показывают на фото, как выглядит розовая лагуна с белоснежными берегами

Чудо природы находится в трех часах езды от туристического города Плая-дель-Кармен. Рядом с ним расположилась соляная фабрика.
Необычный цвет воды озера — из-за микроорганизмов, которые синтезируют бета-каротин (он придает цвет многим овощам, например, моркови).
Благодаря им не теряют свой цвет и фламинго, которые гнездятся рядом в огромном количестве, пишет mail.ru.
Кроме фламинго в заповеднике площадью в 60 тысяч га можно увидеть бакланов, пеликанов, орлов, грифов, древесных аистов и других птиц.
В Алтайском крае есть своя достопримечательность — Малиновое озеро в Михайловском районе. Озеро приобретает необычный розовый цвет из-за рачков артемий. Но в 2018 году из-за холодной и долгой весны их потомство поздно вылупилось из яиц, и поэтому насыщенный малиновый цвет озера поблек.