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Жизнь
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Туристы показывают на фото, как выглядит розовая лагуна с белоснежными берегами

В Мексике есть удивительное место, в реальность которого сложно поверить. Это озеро с нежно-розовой водой и белоснежными соляными берегами. Оно расположено на полуострове Юкатан на территории биосферного заповедника Рио Лагартос.

Малиновое Озеро.
Малиновое Озеро.
commons.wikimedia.org, Romazan1973

Чудо природы находится в трех часах езды от туристического города Плая-дель-Кармен. Рядом с ним расположилась соляная фабрика.

Необычный цвет воды озера — из-за микроорганизмов, которые синтезируют бета-каротин (он придает цвет многим овощам, например, моркови).

Благодаря им не теряют свой цвет и фламинго, которые гнездятся рядом в огромном количестве, пишет mail.ru.

Кроме фламинго в заповеднике площадью в 60 тысяч га можно увидеть бакланов, пеликанов, орлов, грифов, древесных аистов и других птиц.

В Алтайском крае есть своя достопримечательность — Малиновое озеро в Михайловском районе. Озеро приобретает необычный розовый цвет из-за рачков артемий. Но в 2018 году из-за холодной и долгой весны их потомство поздно вылупилось из яиц, и поэтому насыщенный малиновый цвет озера поблек.

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