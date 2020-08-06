Туристы забили тревогу по поводу «одурманенного» марала на Алтае

Жительница Барнаула просит спасти марала, который, по ее мнению, находится под действием препаратов. Хозяин животного берет деньги за фото, рассказала она сайту «Новости Горного Алтая».

На Семинском перевале в Горном Алтае туристы увидели марала в полусонном виде, к которому подходили люди, чтобы погладить.

Хозяин животного сказал, что этот марал сам по себе такой спокойный и ручной.

«Пока мы ходили по торговым рядам, поговорили с местными и узнали, что марал этот целыми днями лежит на солнце, а хозяин только деньги собирает за фотографию с ним. Примите, пожалуйста, меры! Разве в таком прекрасном регионе, как Алтай, можно неволить и пичкать благородных животных непонятно чем?», — пишет женщина.

Она считает, что действия хозяина марала похожи на бесчеловечную эксплуатацию, и это нужно срочно прекратить.