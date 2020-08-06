Туристы забили тревогу по поводу «одурманенного» марала на Алтае

На Семинском перевале в Горном Алтае туристы увидели марала в полусонном виде, к которому подходили люди, чтобы погладить.
Хозяин животного сказал, что этот марал сам по себе такой спокойный и ручной.
«Пока мы ходили по торговым рядам, поговорили с местными и узнали, что марал этот целыми днями лежит на солнце, а хозяин только деньги собирает за фотографию с ним. Примите, пожалуйста, меры! Разве в таком прекрасном регионе, как Алтай, можно неволить и пичкать благородных животных непонятно чем?», — пишет женщина.
Она считает, что действия хозяина марала похожи на бесчеловечную эксплуатацию, и это нужно срочно прекратить.