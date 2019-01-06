Туристов предупреждают о нашествии постельных клопов в США и Европе

По мнению экспертов, за последние десятки лет в США распространилась новая разновидность таких насекомых.
Однако в европейских странах, включая Великобританию, обстановка с клопами не лучше, полагает профессор энтомологии из университета Кентукки Майкл Поттер.
Ответственность за неудобства лежит и на самих туристах — раньше они тщательно проверяли постели в гостиницах перед отходом ко сну, теперь же пренебрегают этой мерой профилактики, отмечает он.
По одной из версий, клопов стало больше из-за более плотного потока туристов, которые невольно перевозят насекомых вместе с вещами.