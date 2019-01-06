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Жизнь
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Туристов предупреждают о нашествии постельных клопов в США и Европе

Путешественники в странах Европы и США все чаще жалуются на постельных клопов, которым нипочем средства защиты. Об этом пишет Regnum со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

Клоп
Клоп
Василий Вишнев

По мнению экспертов, за последние десятки лет в США распространилась новая разновидность таких насекомых.

Однако в европейских странах, включая Великобританию, обстановка с клопами не лучше, полагает профессор энтомологии из университета Кентукки Майкл Поттер.

Ответственность за неудобства лежит и на самих туристах — раньше они тщательно проверяли постели в гостиницах перед отходом ко сну, теперь же пренебрегают этой мерой профилактики, отмечает он.

По одной из версий, клопов стало больше из-за более плотного потока туристов, которые невольно перевозят насекомых вместе с вещами.

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