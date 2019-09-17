Из-за строительства плотины на реке Тигр затопят почти 200 населенных пунктов, в том числе существующий с древних времен город Хасанкейф. Под воду уйдут археологические памятники, которые еще даже не были исследованы.

У жителей есть время до 8 октября покинуть свои жилища, после чего Хасанкейф будет оцеплен и население выведут в безопасную зону.

Резиденция епископа

Сейчас Хасанкейф — небольшой городок на берегу Тигра с населением немногим более 3000 человек. Первые упоминания о городе в этом месте встречаются в клинописных табличках из архива царей древнего города Мари. Тогда город назывался Иланшура.

В эллинистическую, римскую и византийскую эпоху он был известен под латинскими названиями Cephe, Cepha или Ciphas. В V веке город стал епископской резиденцией, его епископ упомянут среди участников Халкидонского собора 461 года. В 640 году город завоевали арабы, давшие ему название Хисн-Кайфа («крепость Кайфа»), позже оно превратилось в турецкое Хасанкейф.

Плотина

План построить плотину на Тигре разработали в 50-х годах прошлого столетия, но к его реализации приступили только в 2006 году.

Высота плотины составит 135 м, ширина — 1820 м, созданное водохранилище будет иметь площадь 10,4 кубических км.

Плотина предназначается для контроля наводнений, водоснабжения и орошения, а гидроэлектростанция должна ежегодно вырабатывать 3833 гигаватт-часов электроэнергии, пишет polit.ru.

Вопросы — когда он начал взаимодействие с Грилем, как много времени прошло от начала взаимодействия к поиску площади и т.д., как долго заняла подготовка помещения, оформление всех документов и открытие точки.

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Зона затопления

В зону затопления попадают еще 198 населенных пунктов. Около 20 тыс. человек должны быть переселены. Правительство уже построило новый город с 710 домами для переселенцев, но многие жители Хасанкейфа отказываются покидать город.

Археологические памятники

Восемь главных архитектурных памятников города планируется перенести в безопасное место на равнине в нескольких километрах от него. Остальные будут затоплены. Среди них — старинные мечети, исламские гробницы, а также пещеры, где люди селились еще в эпоху неолита.

ЮНЕСКО и черепахи

Хасанкейф был включен в список наблюдения ЮНЕСКО, куда вошли 100 самых уязвимых исторических и природных объектов.

Биологи объявили, что плотина несет угрозу для ряда видов животных, среди которых редкая черепаха евфратский трионикс.