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12 января -13°C

Туркластеру не к лицу. Активисты раскритиковали остановочные павильоны в Барнауле

Участники группы «Шпиль — барнаульское городское сообщество» раскритиковали у себя на страничке остановочный павильон, установленный в конце 2019 года в районе туркластера — у Центрального парка. Они считают, что такая остановка не вписывается в историческую зону Барнаула.

Остановка в Барнауле.
Остановка в Барнауле.
ВКотакте: Шпиль – Барнаульское городское сообщество.

На пост неофициального сообщества оперативно поступил ответ от официального сообщества города. В нем говорится, что остановочный павильон «Пл. Свободы» установлен в конце ноября по просьбам барнаульцев.

Однако участники сообщества отметили, что дело не в том, что нужен он или нет. А в том как он выглядит. «Хотя и с точки зрения функционала он абсолютно ужасен», — сказал один из участников.

Не так давно была демонтирована автомойка на ул. Ползунова, как нарушающая облик исторической зоны Барнаула. И это хорошо. Но что мы видим? Очередная конструкция, похожая на площадку для мусорных контейнеров в самом центре исторической зоны, у здания Филармонии Алтайского края, — заявил один из участников «Шпиля».

Остановка в Барнауле.
Остановка в Барнауле.
ВКотакте: Шпиль — Барнаульское городское сообщество.

Далеко не все согласились с этой критикой — некоторые не нашли в облике павильона ничего «криминального». Однако «Шпиль» они не убедили: «погуглите Белгород, Казань, Омск — много где начинают ставить отличные остановки».

Свой вывод из этого сделал архитектор Александр Деринг.

Пока главный архитектор города у нас будет находиться в таком унизительном положении, при котором ему запрещена любая самостоятельность и свое мнение, возможность публично и свободно рассказывать о состоянии этой важной части жизни города, будут появлятьс такие «мусорки»… Главный архитектор города должен быть в ранге вице-мэра и не меньше! Тогда у нашего города будут шансы на реальные изменения, — считает Деринг.

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