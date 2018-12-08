Тверской священник похвастался в Instagram вещами Louis Vuitton и Gucci

На снимках в инстаграме мужчина в рясе позирует в туфлях Gucci (стоимостью 595 евро) и с сумкой Louis Vuitton (84,5 тысячи рублей). Прихожанин храма Андрей Васенев сказал «Московскому комсомольцу», что один раз заметил у Баскакова новый айфон, на что священник ответил: «Что я могу поделать, если мне такое дарят?»

Настоятель церкви иконы Божьей Матери в Твери Вячеслав Баскаков.

Судя по фото, обожает Гуччи и Луи Виттон и не забывает хвастануть покупками в своём инстаграм pic.twitter.com/dRNjpsrQEk — Актуальная Россия (@RussiaActually) 7 декабря 2018 г.

Телефоны Тверской епархии и самого Баскакова были недоступны. После первых публикаций об инстаграме священника аккаунт был удален, отмечает «Медуза».