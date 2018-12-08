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Жизнь
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Тверской священник похвастался в Instagram вещами Louis Vuitton и Gucci

В инстаграме, который предположительно ведет заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой протоиерей Вячеслав Баскаков обнаружили фотографии дорогих вещей модных брендов. Вскоре священник удалил аккаунт.

Религия. Церковь.
Религия. Церковь.
altapress.ru

На снимках в инстаграме мужчина в рясе позирует в туфлях Gucci (стоимостью 595 евро) и с сумкой Louis Vuitton (84,5 тысячи рублей). Прихожанин храма Андрей Васенев сказал «Московскому комсомольцу», что один раз заметил у Баскакова новый айфон, на что священник ответил: «Что я могу поделать, если мне такое дарят?»

Телефоны Тверской епархии и самого Баскакова были недоступны. После первых публикаций об инстаграме священника аккаунт был удален, отмечает «Медуза».

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