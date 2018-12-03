Барнаульцы собирают подписи на петиции с просьбой оставить здание планетарию, а не отдавать РПЦ

В интернете появилась петиция с требованием оставить здание планетарию или найти достойную замену в кротчайшие сроки. Напомним, процедура передачи РПЦ Кресто-Воздвиженского храма, который почти 70 лет занимает планетарий, уже началась. В мэрии подтвердили, что оформляют документы.