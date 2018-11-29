Здание барнаульского планетария возвратят церкви следующей весной

В Барнауле началась процедура передачи РПЦ Кресто-Воздвиженского храма, который почти 70 лет занимает планетарий. В мэрии подтвердили, что уже оформляют документы, сообщают «Вести Алтай».

Планетарий должен съехать до конца декабря, а в марте 2019 года здание передадут церкви. Этот план администрация города утвердила четыре года назад. Известно, что заявку на возвращение здания Барнаульская епархия подавала в 2012 году.

В Барнаульской епархии отмечают, что готовы к диалогу с городскими властями. Проблема в том, что пока нет нового помещения для городского планетария. Ранее его планировали перевести в здание кинотеатра «Родина». Однако его занимает театр кукол «Сказка», которому строят новый дом. Кроме того, здание нужно приспособить под нужды планетария, поэтому переезд может затянуться.

Павел Ягодкин,

директор барнаульского планетария:

В течение полугода можно согласования какие-то получить, сделать проектную документацию по этому зданию. А реконструкция сама и интеграция нашего зала в помещения этого кинотеатра возможна к концу 2019 года, если этот процесс форсировать.

Altapress.ru писал, что ранее барнаульскому планетарию предлагали переехать в ДК «Трансмаш» на проспекте Ленина. Но зданию требуется реконструкция. В 2014 году ее стоимость оценивали в 38 млн рублей. За такие деньги целесообразнее возвести новое здание. Лучшее место для строительства — нагорный парк, сказал Павел Ягодкин.

Напомним, до революции здание планетария являлось Кресто-Воздвиженской церковью, расположенной на одноименном городском кладбище. В советское время могилы были разрушены, а со здания сбили купол и крест. Вместо кладбища был организован сад культуры и отдыха имени Ударников, а позднее — парк культуры и отдыха Меланжевого комбината. Бывшее здание храма в послевоенные годы частично перестроили и отдали под планетарий.