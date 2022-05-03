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Жизнь

Тяжелые дни. Календарь магнитных бурь на май 2022 года

Май будет тяжелым месяцем для метеозависимых людей. В какие дни точно надо запастись медикаментами, найти время для прогулки, полноценного сна и отказаться от вредных привычек, рассказывает ЧС.info.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

В мае жителей Земли ожидает сплошной шторм. Первую волну метеозависимые люди почувствовали 1 мая. Сила серьезной магнитной бури составила около пяти баллов.

Вторая волна ожидается 5−6 мая. Солнечная активность понизится до трех-четырех баллов, но в эти дни тоже не стоит расслабляться людям с хроническими заболеваниями.

Третья волна накроет Землю с 11 по 17 мая. В эти дни ожидаются геоудары силой от четырех до шести баллов по 10-бальной системе.

Четвертая волна пройдет с 20 по 25 мая — скачки активности могут достигать семи баллов. Особенно тяжко в этипериоды придется людям с сердечнососудистыми заболеваниями и болезнями нервной системы.

26−27 мая сила геоударов снизится д двух-четырех баллов.

Во время магнитных бурь заметно увеличивается вероятность возникновения гипертонии, аритмии, мигрени, возможны проблемы со сном и перепады настроения.

В такие периоды не стоит нагружать организм, хорошо высыпаться, постараться исключить жирную еду, отказаться от копченостей и алкоголя, больше гулять на свежем воздухе, избегать стрессов и любых конфликтов.

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