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Жизнь

+166. Тяжелых пациентов с COVID-19 в Алтайском крае стало еще больше

Суточный прирост случаев заболевания COVID-19 в Алтайском крае продолжает снижаться. Выявили 166 инфицированных за 22 июля, сообщили в оперштабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
Диагностический центр Алтайского края.

Из числа новых случаев большинство в Барнауле — 109.

Также прирос Рубцовск — 9, Целинный район — 6, Новоалтайск — 6, Первомайский район — 4, Бурлинский район — 3, Белокуриха — 3, Тальменский район -3, Яровое — 3. Бийск — 2, Егорьевский район — 2, Змеиногорский район — 2, Павловский район — 2, Рубцовский район — 2, Троицкий район — 2, Алейск, Заринск, Бийский, Залесовский, Заринский, Завьяловский, Краснощековский, Кулундинский районы — по одному заболевшему.

Увеличилось число тяжелобольных пациентов — 114 (+2 за сутки). На аппаратах ИВЛ находятся 37 человек.

Умерли за сутки 4 человека. За весь период скончалось 170 человек.

Всего в крае инфицированных — 8107, выздоровели — 5645 человек (за прошедшие сутки — 327).

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