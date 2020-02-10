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Жизнь

Тяжелый и мокрый снег парализовал работу барнаульского аэропорта

Погодные условия до сих пор сказываются на работе барнаульского аэропорта, в котором утром 10 февраля, не смогли вовремя приземлиться пассажирские самолеты.

Аэропорт. Пассажиры.
Аэропорт. Пассажиры.
СС0

Как сообщили в пресс-центре главных воздушных ворот Алтайского края, причиной проблем с прибытием и вылетом самолетов является мокрый и тяжелый снег.

По информации электронного табло, в данный момент задерживается вылет четырех московских и одного томского рейса.

Что касается приема авиасудов, то четыре московских рейса были направлены в Новосибирск.

Напомним, что на протяжении последних нескольких дней в Алтайском крае была очень теплая погода. В ночь на 10 февраля стало холоднее. Также пошел снег. В итоге образовалась наледь, которая серьезно осложнила и дорожную обстановку.

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