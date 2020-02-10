Тяжелый и мокрый снег парализовал работу барнаульского аэропорта

Как сообщили в пресс-центре главных воздушных ворот Алтайского края, причиной проблем с прибытием и вылетом самолетов является мокрый и тяжелый снег.
По информации электронного табло, в данный момент задерживается вылет четырех московских и одного томского рейса.
Что касается приема авиасудов, то четыре московских рейса были направлены в Новосибирск.
Напомним, что на протяжении последних нескольких дней в Алтайском крае была очень теплая погода. В ночь на 10 февраля стало холоднее. Также пошел снег. В итоге образовалась наледь, которая серьезно осложнила и дорожную обстановку.