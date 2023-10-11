Тяжело ли быть уборщицей. В "Шишковке" расскажут, как случайно не уничтожить современное искусство

Много лет на пути просвещения
Полюбившийся барнаульцам лекторий будет проходить каждую третью среду месяца в 18:00. Расписание такое: 18 октября, 15 ноября, 20 декабря, 21 февраля и 20 марта.
Предыдущий сезон проходил с октября 2021 по май 2022 года и был посвящен искусству первой половины ХХ века, до Второй мировой войны. Тогда на лекциях речь шла о популярных направлениях того времени - фовизме, сюрреализме, дадаизме, экспрессионизме и так далее.
Михаил занимается просвещением в сфере творчества уже семь лет. И всегда - с благой целью: чтобы люди, посещая выставки, могли судить об искусстве, уже зная контекст. Более того - умели понимать смысл: что хотел передать художник, где главнее форма, где цвет, смысл или содержание.
Жажда эксперимента и роль зрителя
На этот раз программа сосредоточится на пути искусства от 1970-х годов к современности. Михаил собирается рассказать самое главное и интересное, что произошло в мире творчества за последние 50 лет.
Первая лекция будет посвящена инсталляциям, институциональной критике и сайт-специфичному искусству. Неизменная тематика - калейдоскоп направлений западноевропейского искусства.
Причем подача информации обещает быть не только интересной, но и забавной.
Например, одна из подтем - тяжело ли быть уборщицей в музее современного искусства, где одно неосторожное движение приводит тебя к статусу вандала, уничтожившего экспонат.
Между прочим, именно так и была утрачена инсталляция «Где мы будем танцевать сегодня вечером?». Она представляла из себя художественно разбросанные на полу пустые бутылки и конфетти. Значение было такое: последствия консьюмеризма, гедонизма и соединение политики с вечеринками.
Так вот, работающая в музее уборщица безжалостно избавилась от творческой задумки, как от мусора. Видимо посчитав, что кто-то и впрямь просто хорошо повеселился. Позже администрация музея извинилась перед авторами произведения и вернула все на место.
И таких примеров немало. Послушать о том, как не допустить подобную ошибку, а также куда художников начала XX века привела жажда эксперимента и какова роль зрителя в современном искусстве можно 18 октября по адресу ул. Молодежная, 5.
Феминизм и политика
Ну а в другие дни Михаил подробнее объяснит, чем отличается инсталляция от перформанса, разберет, как повлиял феминизм на современное творчество и расскажет, что такое политическое искусство.
Преимущественно лекции посвящены живописи, но затрагивается скульптура и даже немного дизайн.
В общем, информация предназначена для наиболее широкой аудитории. И будет интересна и тем, кто уже разбирается в искусстве, и тем, кто только начинает свой путь.
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