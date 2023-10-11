Тяжело ли быть уборщицей. В "Шишковке" расскажут, как случайно не уничтожить современное искусство

Бесплатный цикл лекций по искусству пройдет в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова с 18 октября по 20 марта. Это будет уже третья часть цикла "На пароходе современности" от искусствоведа Михаила Чурилова.

Много лет на пути просвещения

Полюбившийся барнаульцам лекторий будет проходить каждую третью среду месяца в 18:00. Расписание такое: 18 октября, 15 ноября, 20 декабря, 21 февраля и 20 марта.

Предыдущий сезон проходил с октября 2021 по май 2022 года и был посвящен искусству первой половины ХХ века, до Второй мировой войны. Тогда на лекциях речь шла о популярных направлениях того времени - фовизме, сюрреализме, дадаизме, экспрессионизме и так далее.

Михаил занимается просвещением в сфере творчества уже семь лет. И всегда - с благой целью: чтобы люди, посещая выставки, могли судить об искусстве, уже зная контекст. Более того - умели понимать смысл: что хотел передать художник, где главнее форма, где цвет, смысл или содержание.

В Барнауле открылась выставка современного искусства. Алена Денисова

Жажда эксперимента и роль зрителя

На этот раз программа сосредоточится на пути искусства от 1970-х годов к современности. Михаил собирается рассказать самое главное и интересное, что произошло в мире творчества за последние 50 лет.

Первая лекция будет посвящена инсталляциям, институциональной критике и сайт-специфичному искусству. Неизменная тематика - калейдоскоп направлений западноевропейского искусства.

Причем подача информации обещает быть не только интересной, но и забавной.

Например, одна из подтем - тяжело ли быть уборщицей в музее современного искусства, где одно неосторожное движение приводит тебя к статусу вандала, уничтожившего экспонат.

Между прочим, именно так и была утрачена инсталляция «Где мы будем танцевать сегодня вечером?». Она представляла из себя художественно разбросанные на полу пустые бутылки и конфетти. Значение было такое: последствия консьюмеризма, гедонизма и соединение политики с вечеринками.

Так вот, работающая в музее уборщица безжалостно избавилась от творческой задумки, как от мусора. Видимо посчитав, что кто-то и впрямь просто хорошо повеселился. Позже администрация музея извинилась перед авторами произведения и вернула все на место.

И таких примеров немало. Послушать о том, как не допустить подобную ошибку, а также куда художников начала XX века привела жажда эксперимента и какова роль зрителя в современном искусстве можно 18 октября по адресу ул. Молодежная, 5.

Метла, веник. pixabay.com

Феминизм и политика

Ну а в другие дни Михаил подробнее объяснит, чем отличается инсталляция от перформанса, разберет, как повлиял феминизм на современное творчество и расскажет, что такое политическое искусство.

Преимущественно лекции посвящены живописи, но затрагивается скульптура и даже немного дизайн.

В общем, информация предназначена для наиболее широкой аудитории. И будет интересна и тем, кто уже разбирается в искусстве, и тем, кто только начинает свой путь.

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