Тюменские силовики показали видео спецоперации по уничтожении сторонников «Исламского государства"*

В Тюмени силовики ликвидировали двух приверженцев террористической организации «Исламское государство» (*ИГ, запрещена в России), которые планировали совершить теракт в местах массового пребывания людей. Об этом сообщает РИА Новости. Национальный террористический комитет (НАК) на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео с места событий.

Как сообщают в управлении ФСБ по области, в распоряжении силовиков появилась информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух вооруженных лиц — сторонников ИГ. Они, по данным спецслужб, готовили теракты в местах массового пребывания людей.

После этого в ведомстве приняли решение о проведении контртеррористической операции. Как сообщается, спецоперация началась в 19:56 по мск. В ней приняли участие около полутора тысяч сотрудников силовых ведомств.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы», — говорится в сообщении.

В ходе спецоперации применялся БТР, местные жители слышали звуки автоматной очереди и стрельбы из крупнокалиберного оружия, пишут «Известия».

Никто из обычных граждан и силовиков не пострадал, указал НАК, подтвердила РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.