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20 марта
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Жизнь

У «Аэрофлота» похитили более 250 млн рублей

В Гагаринский суд Москвы направлено на рассмотрение уголовное дело о хищении у компании «Аэрофлот» более 250 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

На московской бирже начались торги фьючерсами на акции ПАО "Аэрофлот".
На московской бирже начались торги фьючерсами на акции ПАО "Аэрофлот".
Алексей Мартышкин

Фигурантами дела являются заместитель генерального директора компании Владимир Александров, бывший начальник отдела взаимодействия с органами государственной власти авиакомпании Татьяна Давыдова, а также адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец.

По версии следствия, Владимир Александров от лица «Аэрофлота» заключил соглашение с адвокатами об оказании юридической помощи. Однако в этом не было необходимости, поскольку представлением интересов авиакомпании занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании.

В итоге адвокаты Сливко и Кибец получили более 250 миллионов рублей c 2016-го по 2018 год.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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