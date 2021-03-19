У «Аэрофлота» похитили более 250 млн рублей

Фигурантами дела являются заместитель генерального директора компании Владимир Александров, бывший начальник отдела взаимодействия с органами государственной власти авиакомпании Татьяна Давыдова, а также адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец.
По версии следствия, Владимир Александров от лица «Аэрофлота» заключил соглашение с адвокатами об оказании юридической помощи. Однако в этом не было необходимости, поскольку представлением интересов авиакомпании занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании.
В итоге адвокаты Сливко и Кибец получили более 250 миллионов рублей c 2016-го по 2018 год.
В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.