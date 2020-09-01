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У Алтайского края появился свой туристический сувенир

Серия Алтай Традиция через предметы рассказывает историю переселенцев на Алтай. В основе серии лежат образцы росписи крестьянских домов Алтая конца 19 века, переосмысленные в современной графике.

Коллекция сувенирных продуктов серии Алтай Традиция по мотивам домовой росписи Алтая.
Коллекция сувенирных продуктов серии Алтай Традиция по мотивам домовой росписи Алтая.
Фото: Алтай Традиция.

В конце 19 века с отменой крепостного права и развитием торговых путей крестьянство Алтая переживало свой краткий расцвет. Доходы от продажи зерна давали возможность поставить крепкие, красивые дома с резными ставнями, заказывать мастерам роспись стен, посуды.

Роспись домов была найдена в более чем 21 районе Алтайского края, часть образцов (фрагменты стен, двери, мебель) хранится сегодня в музеях края и частных коллекциях.

Дверь конца 19 века. Заринский район Алтайского края. Частная коллекция.
Дверь конца 19 века. Заринский район Алтайского края. Частная коллекция.
Фото: Алтай Традиция.

Конечно же, роспись домов и посуды — это не рисунки на стенах, это всегда рассказ в символах о жизни, счастье, семье, любви и доме. А для нас сегодня — это важная часть культурного наследия, которое надо научиться читать, понимать и осознавать, как свое.

Доска работы народного мастера Алтайского края Е. Леонтьевой.
Доска работы народного мастера Алтайского края Е. Леонтьевой.
Фото: Алтай Традиция.

Основа всего — Древо жизни — всегда вертикаль, несгибаемый внутренний стержень. На дереве цветы — отец и мать, бутоны — дети, рожденные и будущие. Птицы — символ гармонии, любви и счастья. Стройная минималистичная композиционная схема дает почувствовать без длинных описаний философию крестьянского сознания, где есть место только самому важному.

А теперь давайте вспомним роспись известной всем хохломы с ее золотом, завитками и ягодками — это роспись праздник, людям хотелось жить ярко, красиво, громко!

На Алтае роспись — жизнь: сдержанная, простая и очень цельная. Люди пришли на эти земли строить свое счастье, а для начала просто закрепиться и выжить.

Сбитень и чай с принтами по мотивам домовой росписи Алтая. Граф дизайн М. Иванов.
Сбитень и чай с принтами по мотивам домовой росписи Алтая. Граф дизайн М. Иванов.
Фото: Алтай Традиция.

Серия сувениров Алтай Традиция: мед, чай, сбитни, посуда, текстиль, украшения — это простое желание рассказать об Алтае через его настоящую историю.

Справка

В 2018 году Управление Алтайского края по внешним связям выбрало сувениры серии Алтай Традиция в качестве представительских подарков

В 20 году Алтай Традиция представляла край на Интурмаркете — крупнейшей всероссийской выставке туристических регионов.

В 2019 году Новогодний шар Алтай традиция был на главной туристской елке страны.

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