У Амурской тигрицы Принцессы родились трое милых малышей

О том, что у Принцессы снова родились тигрята, сотрудники заповедника знали давно. Кошка регулярно попадалась в объектив фотоловушек. По ее внешнему виду специалисты поняли, она — кормящая мама. А вот сами тигрята в кадр не спешили.
«Это и огорчало нас, и радовало одновременно. Радовало потому, что было понятно, что Принцесса — очень осторожная мама и не водит маленьких тигрят по магистральным тропам и лесным дорогам, где у нас установлены фотоловушки и где к тому же велик шанс встретить других крупных хищников, например медведей, которые могут быть опасны для тигрят», — рассказывает Светлана Сутырина,
В октябре фотоловушка наконец засняла троих тигрят с мамой. Малышам, судя по их размерам, около 6−7 месяцев.
«В таком возрасте у тигрят гораздо больше шансов благополучно пережить их первую зиму. На это мы и будем надеяться», — говорит Светлана Сутырина.
Стоит отметить, что это второй для Принцессы выводок. Первое потомство — тоже три тигренка — было зафиксировано фотоловушками в марте 2019 года.
Кстати, Принцесса родилась на территории заповедника в 2014 году. Ее мать — Анна Савельевна, кошка — долгожительница заповедника. Она подарила особо охраняемой природной территории не одно потомство тигрят, за что и удостоилась своего имени.
Участники студенческого отряда «Тигр» назвали хищницу в честь Анны Савельевны Алексахиной, родившей и воспитавшей 12 детей, первой в СССР женщины, удостоившейся почетного звания «Мать-героиня».
Справка
Сихотэ-Алинский заповедник — ключевая федеральная особо охраняемая природная территория в ареале тигра. Заповедник сохраняет уникальный природный комплекс Центрального Сихотэ-Алиня, включающий большинство видов животных и растений Дальнего Востока России. В 2001 году территория заповедника была включена в список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В 2015 году Сихотэ-Алинский заповедник первым (и до настоящего времени единственным) из российских ООПТ получил аккредитацию CA|TS — наивысшее признание от мировой общественности за усилия по сохранению тигра.