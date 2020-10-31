У Амурской тигрицы Принцессы родились трое милых малышей

Тигрица Принцесса из Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, которая находится под опекой легендарного боксера Флойда Мейвезера-младшего, снова стала мамой. Представительницу семейства кошачьих с очередным выводком зафиксировали фотоловушки, отмечают в пресс-службе Русского географического общества.

О том, что у Принцессы снова родились тигрята, сотрудники заповедника знали давно. Кошка регулярно попадалась в объектив фотоловушек. По ее внешнему виду специалисты поняли, она — кормящая мама. А вот сами тигрята в кадр не спешили.

«Это и огорчало нас, и радовало одновременно. Радовало потому, что было понятно, что Принцесса — очень осторожная мама и не водит маленьких тигрят по магистральным тропам и лесным дорогам, где у нас установлены фотоловушки и где к тому же велик шанс встретить других крупных хищников, например медведей, которые могут быть опасны для тигрят», — рассказывает Светлана Сутырина,

В октябре фотоловушка наконец засняла троих тигрят с мамой. Малышам, судя по их размерам, около 6−7 месяцев.

«В таком возрасте у тигрят гораздо больше шансов благополучно пережить их первую зиму. На это мы и будем надеяться», — говорит Светлана Сутырина.

Амурские тигрята из Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье. Сайт РГО , Центр «Амурский тигр».

Стоит отметить, что это второй для Принцессы выводок. Первое потомство — тоже три тигренка — было зафиксировано фотоловушками в марте 2019 года.

Кстати, Принцесса родилась на территории заповедника в 2014 году. Ее мать — Анна Савельевна, кошка — долгожительница заповедника. Она подарила особо охраняемой природной территории не одно потомство тигрят, за что и удостоилась своего имени.

Участники студенческого отряда «Тигр» назвали хищницу в честь Анны Савельевны Алексахиной, родившей и воспитавшей 12 детей, первой в СССР женщины, удостоившейся почетного звания «Мать-героиня».