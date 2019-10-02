У арабского космонавта увеличилась голова на орбитальной станции

В изменениях в организме космонавта Хаззааль-Мансури нет ничего необычного, заявила завлабораторией протеомики института медико-биологических проблем РАН Ирина Ларина, пишет РИА Новости.
Подобные симптомы свойственны космонавтам, только что отправившимся в полет.
«Это как бы отек тканей и органов, которые расположены выше середины тела, потому что все жидкости, в том числе кровь, теряют вес в невесомости. Это все отмечают, это субъективное ощущение распирания, отека, и обоняние тоже меняется из-за этого, потому что слизистая чуть-чуть отекает», — объяснила она в интервью радиостанции «Говорит Москва».
После возвращения на Землю космонавту вновь предстоит испытать необычные ощущения.
#НовостиОАЭ— RussiaDubai (@RussAConsulting) 28 сентября 2019 г.
Первый космонавт ОАЭ восхитился дубайской "пальмой" из космосаhttps://t.co/03hs2mWwrF pic.twitter.com/QHRrkARzVm
«Головокружение, мышечная слабость, трудности в сохранении равновесия. Он уже вернется как бы уже другим немножко», — рассказала Ларина.
Возвращение аль-Мансури на корабле «Союз МС-12» вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом запланировано на 3 октября, пишет mail.ru.