У арабского космонавта увеличилась голова на орбитальной станции

В изменениях в организме космонавта Хаззааль-Мансури нет ничего необычного, заявила завлабораторией протеомики института медико-биологических проблем РАН Ирина Ларина, пишет .

Подобные симптомы свойственны космонавтам, только что отправившимся в полет.

«Это как бы отек тканей и органов, которые расположены выше середины тела, потому что все жидкости, в том числе кровь, теряют вес в невесомости. Это все отмечают, это субъективное ощущение распирания, отека, и обоняние тоже меняется из-за этого, потому что слизистая чуть-чуть отекает», — объяснила она в интервью радиостанции «Говорит Москва».