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Жизнь

У арабского космонавта увеличилась голова на орбитальной станции

Первый космонавт из ОАЭ Хаззааль-Мансури прибыл на МКС на прошлой неделе. Позднее он рассказал, что с его телом произошли изменения — увеличился размер головы и изменилось обоняние.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

В изменениях в организме космонавта Хаззааль-Мансури нет ничего необычного, заявила завлабораторией протеомики института медико-биологических проблем РАН Ирина Ларина, пишет РИА Новости.

Подобные симптомы свойственны космонавтам, только что отправившимся в полет.

«Это как бы отек тканей и органов, которые расположены выше середины тела, потому что все жидкости, в том числе кровь, теряют вес в невесомости. Это все отмечают, это субъективное ощущение распирания, отека, и обоняние тоже меняется из-за этого, потому что слизистая чуть-чуть отекает», — объяснила она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

После возвращения на Землю космонавту вновь предстоит испытать необычные ощущения.

«Головокружение, мышечная слабость, трудности в сохранении равновесия. Он уже вернется как бы уже другим немножко», — рассказала Ларина.

Возвращение аль-Мансури на корабле «Союз МС-12» вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом запланировано на 3 октября, пишет mail.ru.

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