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Жизнь

У барнаульской полиции появился новый начальник

Полковник полиции Александр Майдоров возглавил УМВД по Барнаулу, сообщает «Политсибру». Приказ о его назначении подписали 29 апреля.

Александр Майдоров (справа).
Александр Майдоров (справа).
22.мвд.рф

На сайте городского УВД он уже значится в должности начальника.

Предыдущий руководитель барнаульской полиции Максим Гердт ушел на пенсию.

Что известно об Александре Майдорове

Родился 12 сентября 1980 года в с. Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай. Более 20 лет он работает в органах внутренних дел.

В 2001 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России, специальность «Юриспруденция».

Служебный путь начинал с должности оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела криминальной милиции при ГУВД Алтайского края. Затем руководил оперативно-сыскным отделом уголовного розыска городского УМВД.

С мая 2014 по март 2020 года Александр Майдоров занимал должность заместителя начальника — начальника полиции УМВД Барнаула.

Женат, воспитывает двух сыновей.

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