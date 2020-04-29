У барнаульской полиции появился новый начальник

На сайте городского УВД он уже значится в должности начальника.
Предыдущий руководитель барнаульской полиции Максим Гердт ушел на пенсию.
Что известно об Александре Майдорове
Родился 12 сентября 1980 года в с. Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай. Более 20 лет он работает в органах внутренних дел.
В 2001 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России, специальность «Юриспруденция».
Служебный путь начинал с должности оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела криминальной милиции при ГУВД Алтайского края. Затем руководил оперативно-сыскным отделом уголовного розыска городского УМВД.
С мая 2014 по март 2020 года Александр Майдоров занимал должность заместителя начальника — начальника полиции УМВД Барнаула.
Женат, воспитывает двух сыновей.