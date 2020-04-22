У барнаульца отобрали два дорогих ружья за махинации с опасной землей

В Алтайском крае осудили гендиректора компании, которая занималась незаконной предпринимательской деятельностью, сообщает региональная прокуратура.

Бизнесмен осенью 2016 года подделал лицензию ООО, с которым у другого юрлица, где он являлся генеральным директором, заключен договор простого товарищества — о совместной деятельности.

В лицензию вписали ложные сведения о предоставлении права ведения деятельности по обращению с отходом 3 класса опасности (нефтесодержащим грунтом).

«В дальнейшем он без лицензии осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную со сбором, транспортированием, накоплением и обезвреживанием отходов», — рассказали в ведомстве.

Бизнесмена приговорили к штрафу — 60 тыс. рублей. У него изъяли два дорогостоящих ружья и забрали их в счет уплаты.