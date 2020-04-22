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Жизнь

У барнаульца отобрали два дорогих ружья за махинации с опасной землей

В Алтайском крае осудили гендиректора компании, которая занималась незаконной предпринимательской деятельностью, сообщает региональная прокуратура.

Ружье, которое изъяли.
Ружье, которое изъяли.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Бизнесмен осенью 2016 года подделал лицензию ООО, с которым у другого юрлица, где он являлся генеральным директором, заключен договор простого товарищества — о совместной деятельности.

В лицензию вписали ложные сведения о предоставлении права ведения деятельности по обращению с отходом 3 класса опасности (нефтесодержащим грунтом).

«В дальнейшем он без лицензии осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную со сбором, транспортированием, накоплением и обезвреживанием отходов», — рассказали в ведомстве.

Бизнесмена приговорили к штрафу — 60 тыс. рублей. У него изъяли два дорогостоящих ружья и забрали их в счет уплаты.

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