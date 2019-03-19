У берегов Камчатки взорвались «10 Хиросим»: комментарии экспертов

Взрыв болида в 10 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, прогремел на Дальнем Востоке. Это случилось еще 19 декабря 2018 года, однако американские военные, зафиксировавшие вспышку, сообщили об этом только сейчас, пишет Газета.Ru.

Яркий болид сопоставим по мощности со взрывом Челябинского метеорита.

173 килотонны

Информацию о входе в атмосферу Земли крупного космического тела опубликовал Центр изучения околоземных объектов NASA, использующий данные с американских спутников предупреждения о ракетном нападении, которые замечают подобные события в инфракрасном диапазоне с орбиты Земли.

Мощный взрыв зафиксировали военные спутники над Беринговым морем в точке, удаленной от побережья Камчатки примерно на 350 километров. Установлено, что разрушение тела произошло на высоте 26 километров.

Впечатляет мощность этого взрыва — 173 килотонны. Это примерно в 10 раз мощнее взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Не заметили с Земли

Этот болид стал крупнейшим после взрыва Челябинского метеорита мощностью 440 килотонн в тротиловом эквиваленте, произошедшего в 2013 году.

Из-за удаленности места взрыва от населенных пунктов болид не заметили с Земли. Мешать наблюдениям могли также плотная облачность в районе взрыва и светлое время суток (в момент взрыва Солнце находилось в 9 градусах над горизонтом).

Скорость

По словам астронома Станислава Короткого, уникальным это тело делает не только мощность взрыва, но и скорость, с которой оно вошло в атмосферу — 32 км/c.

«Это на 10 км/с больше скорости любого другого астероида, который в ближайший год пролетит мимо Земли. С большой вероятностью это был не астероид, а обломок кометы, летающий по высокоэллиптической орбите. На это указывает и почти отвесный угол, под которым упало тело», — подчеркнул астроном.

Космос. Метеор. Метеорит ССО

Метеорный поток

По предположению астронома Дениса Денисенко, метеороид мог принадлежать метеорному потоку Урсиды. Этот метеорный поток был активен именно в этот период, и его радиант находился на высоте 70 градусов, что совпадает с углом входа тела в атмосферу. При этом скорость движения частиц потока составляет 33 км/c.

Ищут ученые

Уникальным это событие считает и Ольга Попова, старший научный сотрудник Института динамики геосфер РАН.

По ее словам, сейчас, после публикации данных ученые из разных стран пытаются найти в архивных материалах записи об инфразвуковой фиксации этого события.

Данные разведки

Астрономы, заметившие появление данных на сайте NASA, обращают внимание, что данные по супервзрыву выложили там лишь на днях — благодаря американским военным, которые спустя три месяца решили поделиться данными со своих разведывательных спутников.

«Думаю, они изучали, отбрасывали все другие версии происхождения взрыва, ведь рядом есть русские, КНДР, регион не очень спокойный, и когда они убедились, что это был астероид, выложили это в открытый доступ», — предположила Попова.

Астероид. Метеорит СС0

Частота

По ее словам, фиксация такого события в первую очередь позволяет уточнить частоту вхождения тел подобной массы в атмосферу Земли. Если еще несколько лет назад ученые предполагали, что подобные столкновения происходят примерно раз в 100 лет, то падение Челябинского метеорита и последнего, декабрьского, позволяет считать, что это случается минимум в два раза чаще.

Авиатрассы

Линдли Джонсон, специалист NASA по отслеживанию околоземных объектов, считает, что события подобной энергетики могут происходит два-три раза за столетие. По его словам, болид упал вдали от населенных пунктов, но в районе международных авиационных трасс. Поэтому сейчас ученые пытаются выяснить, не были ли отмечены пилотами гражданских самолетов какие-то явления в указанный день.

Челябинский метеорит

Метеорит, прошедший над территорией Челябинской области 15 февраля 2013 года, упал в озеро в одном километре от города Чебаркуль.

Была подтверждена информация о 292 пострадавших в 6 муниципалитетах региона. Еманжелинск — 40 человек, в том числе — двое с закрытыми черепно-мозговыми травмами; Еткуль — 24 человека, в том числе 6 детей; Копейск — 75 человек, в том числе — двое с закрытыми черепно-мозговыми травмами; Коркино — 31 человек; Южноуральск — 15 человек, в том числе 6 детей; Челябинск — 107 человек, в том числе 15 детей.

По информации МЧС, пострадали более 400 человек. Погибших не было.