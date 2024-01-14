14 января
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Жизнь

У Бийчанина изъяли около двух килограммов наркотиков растительного происхождения

У 40-летнего ранее судимого слесаря из Бийска правоохранителями было изъято около двух килограммов наркотиков растительного происхождения.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

Как сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул", растительное вещество с едким запахом конопли было найдено в надворных постройках, которые принадлежат обвиняемому бийчанину.

Количество содержимого подтвердили эксперты-криминалисты, общий вес запрещенных веществ составляет 1900 граммов.

Сам мужчина признался, что заготовил изъятого для личного употребления.

В настоящее время ведется расследование, мужчина получил подписку о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске мужчина крал шоколадные яйца ради наркотиков.

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