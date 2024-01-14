У Бийчанина изъяли около двух килограммов наркотиков растительного происхождения

Как сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул", растительное вещество с едким запахом конопли было найдено в надворных постройках, которые принадлежат обвиняемому бийчанину.
Количество содержимого подтвердили эксперты-криминалисты, общий вес запрещенных веществ составляет 1900 граммов.
Сам мужчина признался, что заготовил изъятого для личного употребления.
В настоящее время ведется расследование, мужчина получил подписку о невыезде.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске мужчина крал шоколадные яйца ради наркотиков.
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