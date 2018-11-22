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Жизнь
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У богатых свои причуды: опубликованы «экстравагантные» запросы от элитных туристов

Издание Travel and Leisure на основании данных компании по организации элитного отдыха Stay One Degree составило список самых необычных пожеланий богатых путешественников.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин. Сочи, 2005 год.
Сильвио Берлускони и Владимир Путин. Сочи, 2005 год.
kremlin.ru

Один из клиентов компании запросил на каникулы жилье со встроенным резервуаром для содержания акулы. Видимо, аквариумные рыбки уже надоели.

Чтобы «взбодриться», другой турист попросил оборудовать рядом со своей спальней комнату страха, пишет bfm.ru. Сюрприз для гостей, одним словом.

Другой отдыхающий заявил, что ему необходим особняк с собственной вертолетной площадкой. Вот она — свобода передвижения.

«Фотками» из путешествий уже никого не удивишь. То ли дело семейный портрет, написанный личным художником. Видимо, этим и руководствовался миллионер, заказавший эту услугу.

Винный погреб — неотъемлемый атрибут большинства роскошных особняков. И неудивительно, что их владельцы не хотят изменять своим привычкам и на отдыхе, требуя, чтобы у них под рукой всегда были 30-летний бордо и 50-летний виски.

А вот многим жителям Алтайского края нравится отдыхать на завьяловских озерах, где можно обмазаться лечебной глиной.

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