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Жизнь

У части барнаульцев надолго отключат горячую воду. Причина и адреса

В Барнауле 14 мая начнутся гидравлические испытания. У части горожан отключат горячую воду почти на две недели. Об этом сообщает Telegram-канал «Барнаул».

Душ, горячая вода.
Душ, горячая вода.
unsplash.com

Первый этап работ по диагностике состояния тепловых сетей пройдет в период с 14 по 26 мая. В этот период пройдут испытания магистралей М-33 (ТЭЦ-3) и М-23, 24 (ТЭЦ-2).

Горячей воды не будет по следующим адресам:

  • Власихинская, Павловский тракт, пр. Северный Власихинский, Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова.
  • Калинина, П. Сухова, Смирнова, 4-ая Западная, Чеглецова, 3-я Речная, Северо-Западная, Гущина, Солнечная Поляна, пр. Космонавтов, 9-й Заводской проезд, пр. Калинина.

Интерактивную карту испытаний смотрите ниже:

В мае и июне на прочность также проверят тепловые сети контуров 32 малых котельных. Адреса жилых домов, сроки испытание, местоположение котельных и даты отключения горячей воды — смотрите на карте.

Проверка завершится к середине июля. Срок отключения горячей воды составят меньше двух недель.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно нет холодной воды.

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