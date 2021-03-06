У части россиян в марте могут отключить домашний интернет

11 марта в России закончится действие разрешений Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на частоты 3,4−3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет. Из-за этого оператором беспроводного интернета, которые используют эти частоты, придется отключить свои сети.

В частности, речь идет о таких компаниях, как «Мегафон» и «Ростелеком». Разрешение от ГКРЧ на пользование частотами 3,4−3,6 ГГц для раздачи фиксированной интернет-связи они получили 10 марта 2011 годом сроком на 10 лет.

Компании уже запросили продление, но ответа до сих пор не получили, сообщает РБК.

«Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4−3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», — сообщил СМИ источник из ведомства.

При этом на заседании будут рассматривать также вопрос об использовании частот с учетом использования диапазона 3,4−3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения мобильной связи (5G).

Но против 5G выступают силовые ведомства и «Роскосмос» — они уверены, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем. Из-за этого операторам даже не разрешили тестировать 5G на имеющихся частотах.

Предполагается, что решающее заседание ГКРЧ состоится в конце марта. А до него операторам придется «пересесть» на другие диапазоны частот.

Кто выключит передатчики

10 марта 2011 года разрешение получили компании, входящие в группу Freshtel («дочка» «Ростелекома»), оператор Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом»), компания «Неоспринт» («дочка» «МегаФона»), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»).

Представители «Мегафона» уже заявили, что у них нет понимания, что будет с доступом в интернет 11 марта.

«В соответствии с действующим законодательством, в случае прекращения выделения частот бывший пользователь может претендовать на компенсацию за изъятие частот, однако и этот вопрос ГКРЧ с нами не обсуждали. Мы не понимаем причины, по которой комиссия не продлевает использование диапазона», — заявили в компании.

Пока же эксперты говорят о том, что пользователям интернета придется либо организовывать проводной доступ, либо пользоваться мобильным интернетом.

Обычным пользователям мобильного доступа будет достаточно, но тем, кому нужна будет стабильная скорость и гарантированный канал, придется искать альтернативы.