У 70 человек в алтайском онкодиспансере выявили коронавирус

Положительные тесты на коронавирус получили около 70 человек в алтайском онкодиспансере, пишет ТАСС со ссылкой на краевой минздрав.

Идет тотальное тестирование всего медперсонала и контактных пациентов, сообщили в ведомстве. На карантин полностью закрыт корпус на ул. Никитина, все инфицированные перенаправлены в ковидные госпитали.

Из врачей и медсестер с отрицательными результатами тестов сформировали бригаду, которая долечивает оставшихся в клинике неинфицированных пациентов.

Карантин продлится до 10 июня.

В онкоцентре на Змеиногорском тракте также действует двухнедельный карантин в ряде отделений. 29 мая коронавирус там нашли у двух сотрудников отделения урологии и радиотерапии № 2.

Онкодиспансер. Карантин. Анна Зайкова.

Также отмечается, что с 1 июня возобновлена госпитализация пациентов с обязательным отрицательным тестом на коронавирус.

Пациентов торакального, абдоминального профиля и больных со злокачественными патологиями головы и шеи, чья плановая госпитализация в отделения базы на Никитина была назначена на конец мая, будут перераспределять в другие стационары.

С пациентами Рубцовской и Бийской зоны будет решаться вопрос о госпитализации в местные онкодиспансеры или другие медорганизации.